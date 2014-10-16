更新版 2-台湾汇市：美国财政部称弹性汇率政策有助减轻冲击，台湾央行应提高透明度

(文末新增本次及历次报告原文网址)

路透台北10月16日 - 尽管台湾央行认为汇率过度波动与失序会危及经济金融稳定，且藉浮动汇率政策达成货币自主已受到很大挑战，但美国财政部报告显然并不赞同。周三美国财政部对国会半年报告中引述BIS报告指出，弹性的汇率政策将有助小型开放的经济体减轻外部冲击，并将有助减少汇率错配。

台湾央行一位不具名的官员表示，对美国财政部的报告不予评论。台湾央行先前数度表示，新兴国家央行采管理浮动汇率制度可避免汇率大幅变动、导致经济及金融崩溃。

美国财政部周三公布对国会的国际经济与汇率政策半年报中，针对台湾经济及汇率引述NBER以及BIS的报告表示，弹性的汇率政策将有助小型开放的经济体减轻外部冲击，并将有助大幅减少汇率错配。

该报告称，台湾央行并未公布干预汇市的程度，但分析师预估央行每月进场干预约10亿美元。而根据公开资料，央行似是自买/卖两方皆进场，但两相加减后，多是倾向阻升台币。根据央行公布资料显示，2013年下半年以及2014上半年央行的外币资产持续增加、幅度超越持有外汇存底可能产生的合理孳息，留下台湾央行干预汇市的疑虑。

报告指出，台湾外汇政策采行浮动管理机制，台湾央行声称台币汇率由市场决定，但当市场季节性波动或失序时将进场干预。

美国财政部报告指出，台湾经济高度仰赖贸易，台湾政府应朝向更由市场决定的汇率政策，将干预减到最低，并增加外汇存底持有及干预市场的透明度。

美国财政部指出，1-8月台币兑美元贬值0.2%，而BIS计算的实质有效汇率指数则贬值0.7%，今年上半年台湾外汇存底增加67亿美元(约GDP总值的1.6%)；至8月底外汇存底余额为4,230亿美元，约等于GDP总值的85%或是19个月的进口金额、或短期外债的2.5倍。

台币兑美元 周四实质交易盘初走升，盘中触及逾两周高位。由于美国疲弱数据引发隔夜国际美元大跌，主要非美货币均相应走升，台币开盘加入升值行列，但交易员预料台湾央行将对此持续关注，升值幅度或受压抑。本地时间11:14时，台币兑美元升7分报30.350。(完)

美国财政部2014年10月对国会半年报告请参阅：

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美国财政部历次对国会半年报告请参阅：

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