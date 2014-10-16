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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 11:20 BJT

韩国经济：企划财政部长官认为面临下档风险

路透韩国世宗10月16日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国经济面临下行风险，可能危及政府设定的今年成长率3.7%目标。

“今年上半年成长疲软，所以虽然我们今年目标是成长3.7%，但有下档风险，”崔炅焕在世宗市企划财部总部的国会审计中向议员指出。

“虽然有风险，但我们计划竭尽全力达到目标，”他称。

韩国央行周三将今年成长率预测由3.8%降至3.5%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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