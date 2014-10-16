韩国经济：企划财政部长官认为面临下档风险

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透韩国世宗10月16日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四表示，韩国经济面临下行风险，可能危及政府设定的今年成长率3.7%目标。
“今年上半年成长疲软，所以虽然我们今年目标是成长3.7%，但有下档风险，”崔炅焕在世宗市企划财部总部的国会审计中向议员指出。
“虽然有风险，但我们计划竭尽全力达到目标，”他称。
韩国央行周三将今年成长率预测由3.8%降至3.5%。(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。