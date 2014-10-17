《中国债券市场每日交易备忘》--10月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部220亿元人民币一年期固息国债上午9:30-10:30招标，利率预测均值3.50% 进出口银行不超60亿元六个月期贴现金融债上午10:00-11:30招标 进出口银行不超50亿元三年期固息金融债上午10:00-11:00招标 进出口银行不超50亿元五年期固息金融债上午10:00-11:00招标 大连农商行6亿元三年期固息三农专项金融债招标，瑞信方正证券主承 徐工集团工程机械有限公司10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承 大唐发电 30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，平安银行和招商银行主承 武汉当代科技产业集团8亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 上海华信石油集团19亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 南宁城市建设投资集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 本溪钢铁集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和农业银行主承 亚泰股份 20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行和进出口行主承 中信建投证券17亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工商银行和浦发银行等承销 华融证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，邮储银行和招商银行主承 甘肃省公路航空旅游投资集团20亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 无锡太湖新城发展集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)， 光大银行主承 苏州工业园区地产经营管理公司10亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 天津临港工业区建设开发7.2亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA)，工行和中信证券主承 乐清国有投资有限公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，财通证券主承 德阳银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6602% 浦发银行 10亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.0003% 浦发银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4800% 浦发银行15亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5499% 福建海峡银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 厦门农商行5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.0999% 兴业银行 5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4800% 兴业银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5600% 兴业银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5600% 平安银行 5亿元一个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.0003% 平安银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.4800% 浙商银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5604% 浙商银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6500% 顺德农商行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5500% 徽商银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.5506% ============================================================================ 二、新债上市： 农发行50亿元五年期固息债140445，票面利率4.61% 农发行50亿元三年期固息债140446，票面利率4.54% 国开行40亿元三年期固息增发债140220，参考收益率4.4723% 国开行40亿元五年期固息增发债140224，参考收益率4.5784% 国开行40亿元10年期固息增发债140222，参考收益率4.7297% 河南投资集团5亿元九个月期超短融011488004，票面利率4.73% 中国海运集团20亿元六个月期超短融011430004，票面利率4.36% 张江集团10亿元九个月期超短融011499037，票面利率4.66% 太钢不锈 20亿元九个月期超短融011499036，票面利率4.85% 重钢西昌矿业1.5亿元一年期短融041458071，票面利率8.00% 兰州国资投资控股建设4亿元一年期短融041464066，票面利率5.00% 深圳航空5.4亿元一年期短融041453109,票面利率4.69% 株洲城市建设发展集团6亿元一年期短融041471008，票面利率4.84% 宝钢集团广东韶关钢铁10亿元一年期短融041454065，票面利率5.10% 万华实业集团23亿元五年期中票101455027，票面利率5.45% 北京国有资本经营管理中心100亿元五年期中票101453025，票面利率5.10% 金隅股份 20亿元五年期中票101462034，票面利率5.35% 上海市城市建设投资开发20亿元永续中票(第五年末发行人赎回权)101454058，票面利率5.80% 舟山海洋综合开发投资5亿元五年期中票101469022，票面利率5.45% 宝钛股份 10亿元五年期中票101460037，票面利率5.99% 北京首都农业集团5亿元三年期中票101456067，票面利率4.95% 无锡国联发展集团5亿元15年期投资人选择权中票(10+5)101471004，票面利率6.05% ============================================================================ 三、缴款： 中国铁路总公司150亿元10年期固息债1480540，票面利率4.88% 国家开发银行 50亿元七年期固息增发债140221，发行价104.08元 国开行40亿元10年期固息增发债140222，发行价104.08元 国开行50亿元五年期固息增发债140224，发行价101.96元 国开行40亿元三年期固息债140225，票面利率4.33% 龙岩市经济技术开发区5亿元七年期固息债1480526，票面利率7.70% 北京市保障性住房建设25亿元15年期投资人选择权(5+10)固息债1480527，票面利率5.30% 浙江稠州商业银行15亿元10年期发行人选择权(5+5)二级资本债1420028，票面利率6.24% 柳州城建投10亿元三年期小微企业债1480535，票面利率5.95% 华电集团40亿元九个月期超短融 南方电网50亿元九个月期超短融 国药控股 30亿元九个月期超短融 山东高速集团20亿元九个月期超短融 辽宁成大 1亿元九个月期超短融 辽宁成大2.5亿元六个月期超短融 华泰证券 30亿元三个月期短融 国电大渡河流域水电开发6亿元一年期短融 华南国际工业原料城(深圳)22亿元一年期短融 西南水泥15亿元一年期短融 上海仪电控股集团6亿元一年期短融 北京首都旅游集团12亿元一年期短融 国都证券5亿元三个月期短融 广发证券 34亿元三个月期短融 张江高科 9亿元三年期中票 内蒙古高等级公路建设开发10亿元五年期中票 山东京博控股股份5亿元三年期中票 宏图高科 12亿元三年期中票 株洲国资投资控股5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国铁路物资股份公司15亿元三年期中票1182274到期兑付，票面利率6.06% 中银国际证券15亿元三个月期短融1490137到期兑付，票面利率4.90% 宁沪高速 10亿元一年期短融041354059到期兑付，票面利率5.32% 宁波亚洲浆纸业9亿元一年期短融041354061到期兑付，票面利率7.00% 福建省能源集团17亿元一年期短融041359069到期兑付，票面利率5.30% 浦发银行15亿元六个月期同业存单111409003到期兑付，发行价97.53元 兴业银行 10亿元三个月期同业存单111410020到期兑付，发行价98.85元 民生银行 10亿元三个月期同业存单111415007到期兑付，发行价98.85元 上海银行10亿元三个月期同业存单111416007到期兑付，发行价98.85元 绍兴银行5亿元三个月期同业存单111490008到期兑付，发行价98.83元 03国债03 030003付息 06铁道02 068040付息 06铁道03 068041付息 11农发17 110417付息 13京住总MTN001 101369004付息 13华信资产MTN001 101373002付息 11丽水城投债 1180144付息 11珠海港MTN1 1182275付息 11中铁股MTN2 1182276付息 12秦开债 1280326付息 12池州债 1280327付息 12奇瑞MTN1 1282392付息 12鲁能源MTN2 1282393付息 12新奥MTN1 1282394付息 12大全MTN1 1282395付息 12厦港务MTN1 1282396付息 12昆自MTN2 1282397付息 12法尔胜MTN2 1282398付息 12南新工MTN2 1282399付息 13附息国债20 130020付息 13农发25 130425付息 13宝工债 1380307付息 13荆门债 1380315付息 13邮元1B 1386012付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海及深圳证券交易所和中国证券业协会近日允许证券公司发行短期公司债，这将为券商在原有短期融资券 等品种的基础上，开拓新的短期资金融资渠道，有助于缓解券商行业对资金的迫切需求。 10/21国民经济运行情况新闻发布会 公布9月固定资产投资(不含农户) (1-8月16.5%) 社会消费品零售总额 (8月11.9%) 工业增加值 (8月6.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 10/23公布10月汇丰中国制造业PMI初值 (9月初值50.5) 10/24公布9月70个大中城市住宅销售价格月度报告 10/28公布1-9月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞/吴芳)