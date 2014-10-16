日本债市：全球成长忧虑推动公债价格上扬，收益率创一年半新低

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
在欧洲、日本与中国出现成长放缓迹象的情况下，美国成为投资人对全球经济成长的唯一指望，但美国零售销售数据表现不佳，令投资人更感失望。
在异常波动的交易中，10年期美债收益率(殖利率) 周三一度低见2014年5月以来低位的1.865%。本月初该收益率为2.500%。
“这有点可怕。全球经济的人气相当负面，”日本一经纪商的交易员表示。
该交易员表示，20年期公债买兴强劲。20年期日本公债收益率 触及一年半低位1.310%，最新持于1.315%，较周三下跌1.0个基点。
不过市场人士也表示，日债在目前价位上有相当程度的获利了结，许多投资人并不急于追高市场。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.035% -0.5 0.040%
五年期公债 0.135% -0.5 0.140%
10年期公债 0.475% -1.0 0.485%
20年期公债 1.315% -1.0 1.325%
30年期公债 1.630% +0.5 1.625%
10年期公债期货 <0#JGB:> 146.33 +0.08 146.25
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/陈宗琦；审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。