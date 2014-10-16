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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 11:26 BJT

日本债市：全球成长忧虑推动公债价格上扬，收益率创一年半新低

在欧洲、日本与中国出现成长放缓迹象的情况下，美国成为投资人对全球经济成长的唯一指望，但美国零售销售数据表现不佳，令投资人更感失望。

在异常波动的交易中，10年期美债收益率(殖利率) 周三一度低见2014年5月以来低位的1.865%。本月初该收益率为2.500%。

“这有点可怕。全球经济的人气相当负面，”日本一经纪商的交易员表示。

该交易员表示，20年期公债买兴强劲。20年期日本公债收益率 触及一年半低位1.310%，最新持于1.315%，较周三下跌1.0个基点。

不过市场人士也表示，日债在目前价位上有相当程度的获利了结，许多投资人并不急于追高市场。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.035% -0.5 0.040%

五年期公债 0.135% -0.5 0.140%

10年期公债 0.475% -1.0 0.485%

20年期公债 1.315% -1.0 1.325%

30年期公债 1.630% +0.5 1.625%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.33 +0.08 146.25

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/陈宗琦；审校 张涛)
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