台湾货币市场：短率稳于低位，月内拆款供给无虞

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 月内拆款供给充裕，跨月稍少
* 短票利率稳于低位
* 债券附买回利率也平稳
记者 高洁如
路透台北10月16日 - 台湾银行间短率周四相对平稳。交易员指出，市场的月内拆款供给充裕，跨月仍少，不过跨月的短票持续获大型金融机构青睐，票券商的资金相对充裕，缓解月底部分调度压力。
交易人士表示，目前市场的资金分配不平均，部分多钱的金融机构可能因为个别在调整存/放款比重、抑或是有部分短钱可以运用的关系，致使资金多寡不一。也有一家大型银行指出，多钱的情况将到下月初6-7日为止，之后资金将平稳偏少，因此多钱的情况还是属于短期。
〞比起10月初现在大家都偏多，但是年底大概又会兵慌马乱，〞一家小型外商银交易员表示。
另一家大型银行交易员则表示，拆款方面虽有意引导落点至一周左右，但需求实在不高，部分只愿意借短期拆款的同业都不续约。
本地时间1210时：
--台币兑美元 暂收升5.2分报30.368。
--台湾加权股价指数 升0.17%，报8,671.13点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.388%，上日在0.295-0.425%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，上日也在0.380-0.450%。
**短票利率持稳**
短票市场方面，交易员表示，市场资金情势相对平稳，虽然周四的发票量稍高，但大致无碍于调度。
一大型银行交易员则表示，市场的短票量并不多，利率大致能够平稳。
今日票券商与银行承作的月内自保短票利率主要成交在0.60-0.61%，同上日；跨月的自保30天期短票在0.60-0.63%，高位偏少。大型金融机构开在偏低水位的0.61%。
台湾央行周四存单到期金额7,419.8亿相较，存单发行金额待稍晚公布。 周五存单到期金额为2,808.5亿。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负86亿台币，累积超额准备为721亿台币、加计前期1%的超额准备为1,853亿台币。
**附买回利率持稳**
债券市场附买回(RP)利率周四持稳。交易商表示，近期台股回落，部分资金转向货币市场停泊，整体市况呈中性偏松格局，利率走势平稳。
市场人士指出，今日有台电公司债交割，但没有任何紧俏感觉。投信有新成立的基金找券，申购与赎回皆有。
〞不会紧，股市跌这么多，退出的钱不少。〞一本地证券商交易员说。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致与上日持平。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，同于上日。
今日有98.5亿台币台电公司债交割。本周台币债券交割因子尚有：周五交割裕融 公司债15亿台币。(完) (集体采写 董永年; 审校 林高丽)
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。