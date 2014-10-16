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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 11:44 BJT

BBC英文网站在中国大陆遭屏蔽

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月16日 - BBC周三晚发布声明称，其英文网站在中国大陆被屏蔽。

BBC称，此举看来是“故意的审查”（deliberate censorship）。BBC未提到导致其英文网站被中国大陆屏蔽的原因。纽约时报和彭博的网站以及BBC中文网在中国大陆均遭屏蔽。

“BBC强烈谴责任何限制自由获取新闻和资讯的举动，我们正向中国当局提出抗议。这看来是故意的审查。”BBC环球新闻负责人Peter Horrocks表示。

周四上午，在中国大陆仍无法访问BBC英文网站。(完)

-- 编译：李富强 发稿：王燕焜
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