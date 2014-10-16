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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 12:12 BJT

更新版 1-日本经济：央行总裁称没有设定结束量化宽松的最后期限

日本央行自去年4月出台密集刺激措施--即所谓的QQE之后，一直按兵不动。当时其承诺通过大规模资产购买计划将基础货币总量提升一倍，以在两年内达到2%的通胀目标。

黑田东彦曾表示，尽管而日本央行计划在明年的某个时段达到该目标，但在通胀率持续达到2%，而非短暂达到2%以前，央行无意削减QQE。

对于9月日圆的下滑，黑田东彦重申其观点，即弱势日圆有利于出口和那些有海外业务的日本公司，但由于日圆下跌导致进口成本攀升，将不利于家庭和服务业企业。

“近期日圆低迷导致的进口价格攀升已在一定程度上被原材料成本的下滑所抵消，”黑田东彦称。

扣除4月消费税上调影响的核心通胀率徘徊在仅稍高于1%的水平，令外界对日本能否在明年达到2%的通胀目标存疑。(完)

(编译 王颖/王洋; 审校 田建华)
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