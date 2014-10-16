更新版 1-日本经济：央行总裁称没有设定结束量化宽松的最后期限

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
日本央行自去年4月出台密集刺激措施--即所谓的QQE之后，一直按兵不动。当时其承诺通过大规模资产购买计划将基础货币总量提升一倍，以在两年内达到2%的通胀目标。
黑田东彦曾表示，尽管而日本央行计划在明年的某个时段达到该目标，但在通胀率持续达到2%，而非短暂达到2%以前，央行无意削减QQE。
对于9月日圆的下滑，黑田东彦重申其观点，即弱势日圆有利于出口和那些有海外业务的日本公司，但由于日圆下跌导致进口成本攀升，将不利于家庭和服务业企业。
“近期日圆低迷导致的进口价格攀升已在一定程度上被原材料成本的下滑所抵消，”黑田东彦称。
扣除4月消费税上调影响的核心通胀率徘徊在仅稍高于1%的水平，令外界对日本能否在明年达到2%的通胀目标存疑。(完)
(编译 王颖/王洋; 审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。