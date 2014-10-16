新债招标：中国铁路总公司10年期固息债中标利率4.88%--发行快报

路透上海10月16日 - 中国债券网周四刊登发行快报显示，铁路总公司上午招标的150亿 元人民币10年期固息债，中标利率为4.88%；此前设定的招标利率区间为4.48%-5.48%。 另据业内人士透露，该债的投标倍数为1.89倍。 此为今年第八期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，其发行期、缴款截止 日和起息日，均为10月17日。 该期债主承销商包括国泰君安证券、申银万国证券、中银国际证券、中信证券、国开证 券和中信建投证券。中诚信国际对发行人和债券评级均为AAA，铁路建设基金提供担保。 募资资金将全部用于新建石家庄至济南铁路客运专线、新建郑州至徐州铁路客运专线等 建设项目。 今年以来铁路总公司发行的企业债细节如下： 金额 期限 招标日期 中标利率 投标倍数 招标利率区间 (亿元) (年) (倍) 第一期 200 10 4月10日 5.78% 1.28 4.90%-5.90% 第二期 150 10 5月13日 5.26% 1.52 4.90%-5.90% 50 20 5月13日 5.40% 2.25 5.10%-6.10% 第三期 150 10 5月26日 5.42% 1.33 4.71%-5.71% 50 20 5月26日 5.51% 1.30 4.91%-5.91% 第四期 150 10 6月17日 5.26% 1.47 4.70%-5.70% 第五期 150 10 7月8日 5.40% 1.90 4.70%-5.70% 第六期 150 7 8月20日 5.18% 1.75 4.60%-5.60% 第七期 150 7 9月11日 5.18% 1.68 4.50%-5.50% 第八期 150 10 10月16日 4.88% 1.89 4.48%-5.48% 自1995年起，截至本期债券发行前，中国铁路建设债券共发行9,087亿元，已兑付212亿 元，尚未到期8,875亿元，未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息432.08亿元 。 中期票据共发行1,600亿元，已兑付550亿元，尚未到期1,050亿元，未到期的中期票据 存续期内每年需支付利息50.01亿元。 短期融资券共发行2,600亿元，已兑付2,400亿元，尚未到期200亿元，未到期的短期融 资券存续期内每年需支付利息10.38亿元；超短期融资券共发行650亿元，均已兑付。 截至2014年6月30日，铁路总公司经审计的汇总资产总计为53,275.58亿元，权益合计为 18,961.46亿元。2014年1-6月，发行人实现运输收入2,860.95亿元，征收税后建设基金273. 62亿元。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)