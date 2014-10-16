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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 11:50 BJT

新债招标：中国铁路总公司10年期固息债中标利率4.88%--发行快报

路透上海10月16日 - 中国债券网周四刊登发行快报显示，铁路总公司上午招标的150亿
元人民币10年期固息债，中标利率为4.88%；此前设定的招标利率区间为4.48%-5.48%。
    
    另据业内人士透露，该债的投标倍数为1.89倍。
    
    此为今年第八期铁路建设债券，采用单一利率(荷兰式)招标方式，其发行期、缴款截止
日和起息日，均为10月17日。
    
    该期债主承销商包括国泰君安证券、申银万国证券、中银国际证券、中信证券、国开证
券和中信建投证券。中诚信国际对发行人和债券评级均为AAA，铁路建设基金提供担保。
    
    募资资金将全部用于新建石家庄至济南铁路客运专线、新建郑州至徐州铁路客运专线等
建设项目。
    
    今年以来铁路总公司发行的企业债细节如下：

              金额   期限  招标日期  中标利率  投标倍数  招标利率区间
             (亿元)  (年)                       (倍)
    第一期    200     10   4月10日    5.78%    1.28      4.90%-5.90%
    第二期    150     10   5月13日    5.26%    1.52      4.90%-5.90%
               50     20   5月13日    5.40%    2.25      5.10%-6.10%
    第三期    150     10   5月26日    5.42%    1.33      4.71%-5.71%
               50     20   5月26日    5.51%    1.30      4.91%-5.91%
    第四期    150     10   6月17日    5.26%    1.47      4.70%-5.70%
    第五期    150     10   7月8日     5.40%    1.90      4.70%-5.70%
    第六期    150     7    8月20日    5.18%    1.75      4.60%-5.60%
    第七期    150     7    9月11日    5.18%    1.68      4.50%-5.50%
    第八期    150     10   10月16日   4.88%    1.89      4.48%-5.48%
    
    自1995年起，截至本期债券发行前，中国铁路建设债券共发行9,087亿元，已兑付212亿
元，尚未到期8,875亿元，未到期的中国铁路建设债券存续期内每年需支付利息432.08亿元
。
    
    中期票据共发行1,600亿元，已兑付550亿元，尚未到期1,050亿元，未到期的中期票据
存续期内每年需支付利息50.01亿元。
    
    短期融资券共发行2,600亿元，已兑付2,400亿元，尚未到期200亿元，未到期的短期融
资券存续期内每年需支付利息10.38亿元；超短期融资券共发行650亿元，均已兑付。
    
    截至2014年6月30日，铁路总公司经审计的汇总资产总计为53,275.58亿元，权益合计为
18,961.46亿元。2014年1-6月，发行人实现运输收入2,860.95亿元，征收税后建设基金273.
62亿元。(完)

 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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