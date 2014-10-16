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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 12:04 BJT

《全球汇市》美元大跌，美国数据疲弱加深经济成长疑虑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2817 1.2836 -0.15 -6.75 1.3745

美元/日圆 106.09 105.90 +0.18 +0.75 105.30

欧元/日圆 135.98 135.93 +0.04 -6.05 144.73

美元/瑞郎 0.9416 0.9398 +0.19 +5.47 0.8928

英镑/美元 1.5982 1.6019 -0.23 -3.47 1.6556

美元/加元 1.1263 1.1253 +0.09 +6.05 1.0620

澳元/美元 0.8785 0.8824 -0.44 -1.44 0.8913

新西兰元/美元 0.7971 0.7986 -0.19 -2.86 0.8206

澳元/日圆 93.200 93.450 -0.27 -0.69 93.850

新西兰元/日圆 84.560 84.570 -0.01 -2.14 86.410

英镑/日圆 169.55 169.64 -0.05 -2.74 174.33

澳元/新西兰元 1.1013 1.1045 -0.29 +1.52 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/王丽鑫/王颖/陈宗琦；审校 张涛/朱晓军/田建华)
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