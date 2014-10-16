路透基点：坏账以及中国经济放缓抑制了大中华地区贷款需求--TRLPC

路透香港10月3日 - 汤森路透旗下基点报道称，今年1-9月香港银团贷款市场规模达到创纪录的637.9亿美元，中资企业融资需求强劲，继续推动贷款金额上升。

国有企业和民营企业海外借贷，极大地推动了这一时期的放贷活动。

不过，第三季贷款额为170.8亿美元，较上年同期下降41%，较前季亦减少27%。这些贷款中多数为俱乐部贷款，银团贷款并不多见。

第三季最大的交易包括综合企业中信股份有限公司的10亿美元再融资贷款，和深圳控股有限公司的7.59亿美元双币贷款。

贷款额下降主要是由于监管方面的限制。香港金管局加强对中资企业银团贷款的审查，台湾金融监督管理委员会也于8月实施新规，对贷款给在中国存在业务曝险的企业进行监管限制。

中国民营企业贷款违约风险上升，也引起香港银行业的关切。

法兰克福上市公司索力鞋业(Ultrasonic AG)三年期6,000万美元无抵押贷款颇受关注，之前有消息称该公司高管失踪，导致银行要求强制该公司执行贷款偿还。几天后，就在银行尚未决定如何行动时，公司执行长重新露面。

同时，中国坏账上升也使国内银行面临更大风险。中国经济滑坡给贷款需求蒙上阴影，今年1-9月国内达成贷款交易390宗，总金额为762.5亿美元，第三季贷款金额为266亿美元，交易82宗。

“中国经济放缓给中小型企业和民营企业带来压力，出现不少贷款违约问题。违约情况甚至波及到国营企业，”中国银行联贷部门负责人Christy Wang表示。

中国最大的国营钢铁贸易商中钢集团对国内媒体表示，由于客户拖欠付款，该公司正面临财务问题。但公司否认因100亿元人民币(16亿美元)贷款逾期而陷入困境。

另一方面，台湾贷款出现增长，第三季贷款交易金额为102.7亿美元，较上年同期增加47%。国内市场制造和科技产业的高级别客户重新涌现，融资规模相当大。

水泥生产商TCC International Ltd在第三季寻求10.7亿美元五年期贷款，液晶显示器(LCD)厂商友达光电获得258亿台币(8.54亿美元)的五年期再融资。(完)