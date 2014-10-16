《KEMP专栏》油市比OPEC更强大

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
相反，是长期的低油价帮助供需逐步恢复平衡。低油价抑制新供应投资，1985年之后就一直没有开发大型新油层，直到20年后页岩油的出现。在1990年代削减成本的腥风血雨中，有数以万计技能精湛的石油地质学家和工程师丢掉饭碗。
消费者变得自满起来。虽然在取暖和发电方面，石油从未重新夺回以前的市场份额，但在交通运输市场上，汽车变得更大、更重、功率更强，1973和1979年的痛苦被消费者遗忘。
美国国家环境保护局(EPA)数据显示，美国1987年时的新汽车和轻型卡车每加仑油耗可行驶22英里，远高于1979年的15.9英里。但到了2004年，这个数字降到19.3英里。
新车平均重量从1987年的3,221磅攀升至2011年的4,127磅。引擎功率自118马力增长一倍至230马力。
从1986年到2003年，花了近20年时间才把损失的需求全部追回，从1980年代初期遗留下来的闲置产能也才全部用尽。但当这一切终于到来之时，催生下一波价格涨势的条件已经就绪。
目前的情况不像OPEC在1980和1990年代遇到的那样严重。如今油价处于不可持续的高位，但被高估的部分要小得多。供应过剩的确存在，但其中大部分都处于初始萌芽状态，而非已经实现。因此，油市应会比1986年以后的那些年更快地恢复平衡。
但是，供需失衡持续的时间越长，情况可能会变得越糟，最终所需要的修正也会越深越久。
出于这个原因，对于沙特和整体OPEC来讲唯一明智的策略，是专注于市场份额，并允许油价下降，直到非OPEC石油产出增长放缓，消费者的节能需求也不那么强烈为止。
就像19世纪垄断企业标准石油公司的联合创始人之一亨利·弗拉格勒曾经可能说过的那样，石油市场免不了又要好好出出汗了。(完)
(编译 张涛/朱晓军/王丽鑫/艾茂林; 审校 郑茵/徐文焰/屈桂娟)
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