《热点透视》市场恐慌情绪蔓延，为美联储结束买债计划埋下隐患

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Richard Beales 编译 戴素萍
路透纽约10月15日 - 突然之间，恐惧战胜贪婪。美国10年期公债收益率周三一度跌破1.9%，标准普尔500指数挫跌2%抺去年内涨幅，尽管终场收跌不到1%。这些全都是美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月料将结束买债计划的坏兆头。虽然美国国内经济一直稳定改善。其他地区成长放缓则是较大的担忧。
这波广泛的担忧中，迹象之一就是油价跌至每桶90美元以下，下行的趋势与其他商品相呼应。这进而反映出中国等大型经济体需求成长将走弱的预期。欧洲偏低的通胀，可能还会继续走低，则是另一个全球许多地方成长相对迟滞的征兆。美股周三之所以大跌，或许是出自于美国出现两例埃博拉病例所引起的担忧，然数据显示美国生产者物价下滑也有难辞其咎。
然而，美国经济表现并不差。第二季国内生产总值(GDP)环比年率回升至4.6%，国际货币基金组织(IMF)上周还将美国2014年和2015年经济成长率预估调升至2.2%和3.1%。对今年下半年和明年全球经济成长的预估，则分别调降至3.5%和3.8%。
当然，美国是全球经济的一部分，但美联储的职责是保持国内通胀受到控制，并尽可能达到充分就业。目前没有迹象显示通胀升高，因此美联储理论上有推迟采取紧缩行动的空间。美联储将在两周后召开会议。期货市场如今反映升息时间会比原先预期来得晚。
美国9月失业率降至5.9%，美联储购买更多债券的刺激作法就没什么市场了。政府官员或许担心，股市和其他资产价格下跌，以及市场波动率急窜，将损及他们之前的努力。其他地区放缓的情况最终可能会波及美国。另一方面，成为惊弓之鸟的投资人会飞快地逃离风险。美联储必须打持久战。(完) (译文审校 田建华)
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