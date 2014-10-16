新闻稿：新的A股投资渠道对率先涉足的公司具有正面信用影响--穆迪

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)
纽约，2014年10月13日—穆迪投资者服务公司在最新发表的题为《中国ETF新浪潮为西方资产管理公司开辟了新机遇 》(New Wave of Chinese ETFs Provide Foothold for Western Asset Managers) 的报告中表示，中国推行的人民币境外合格机构投资者 (RQFII) 机制等金融市场化举措为外国投资者和机构创造了新的发展机会。
穆迪副总裁/高级分析师涂世中称，“自从中国在2012年批准新的RQFII额度以来，一些西方资产管理公司利用该机制创设了首批实物A股ETF (交易所交易基金)。”
RQFII ETF使得任何投资者无论是否获得中国监管部门的批准都可直接购买A股股票 (即中国企业在上海和深圳交易所上市的股票)。在此之前，不符合条件的外国投资者只能通过购买成本更高且蕴含交易对手风险的衍生产品来寻求这些证券的投资机会。
新的A股投资渠道对于面向亚洲以外投资者的公司具有正面的信用影响，将帮助投资者涉足此前基本无法获得的资产类别。此外，鉴于中国股市尚处于向海外投资者开放的初级阶段，全球投资者对中国证券的投资规模将持续增长。着眼于中国市场长期增长的先行者将受益于跨境投资渠道的放开以及投资者对于被动型投资产品偏好的上升。
此外，随着全球投资者参与的增多，中国A股市场更有可能被纳入到全球股指中，从而扩大A 股市场的资金流入。“目前有效利用RQFII的资产管理公司有望获得可观收益，” 涂世中补充道，“这些公司还能拓展到其它中国产品，尤其是固定收益基金、货币基金替代品以及增强型股指产品，最终甚至可以向中国投资者推广美国和欧洲投资产品。”
“但是，实现这些的前提是中国政府继续放开金融市场。如果改革势头逆转，或额度分配跟不上投资者需求，资产管理公司将不会实现很高的长期收益。不过，我们认为今后几年中国政府将会继续推进金融市场改革。” 涂世中表示。
鉴于资本市场封闭和企业治理问题，中国股市的表现严重落后于整体经济表现。但是，广泛的政治和资本市场改革措施以及国企改革举措将使得全球投资基金更容易进入中国，因此逐渐缓解股市表现面临的一些阻力。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。