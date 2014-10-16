香港个股：雅居乐与负责云南项目的高管失去联络，缩减供股计划

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港10月16日 - 继公司主席陈卓林遭昆明市检察机关监视居住后，中国房地产商雅居乐 周四称，与负责云南省房地产项目的高管失去联络；此外公司重提供股计划惟集资额缩减约四成。
该名高管同时为公司执行董事黄奉潮。雅居乐表示，周三（15日）接获项目公司腾冲雅居乐旅游置业总经理（雇员）的通知，10月11日接到黄奉潮及中纪委一名官员的电话，黄奉潮要求该雇员协助该官员了解和调查项目公司。
该雇员进一步知会雅居乐，于10月13日与该官员及腾冲地方官员会面，并告知有关项目公司的成立、土地收购、项目规划、开发和销售等资料。
雅居乐目前无法与黄奉潮取得联系，而公司及黄的家人均没有接到由中国政府、监管或司法机构发出有关黄奉潮的任何通知。雅居乐已委派另一名执行董事梁正坚在黄奉潮不在时负责集团于云南省及海南省的房地产项目。
截至6月底为止，由项目公司及腾冲雅居乐所产生的总投资成本估算约19.26亿元人民币，累积的确认销售金额及预售金额分别为1.86亿元及6.8亿元。
陈卓林自9月30日起被昆明市人民检察院实施监视居住，雅居乐亦要暂停进行中的供股计划。
为应付今年底到期贷款的再融资需要，雅居乐今天重提供股建议，比例为8:1，按每股3.8港元发行约4.35股股份，集资约16.5亿港元，规模较原供股计划缩减四成。预期供股计划于11月完成。
持有21.8亿股或62.63%的主要股东陈氏家族信托已承诺参与供股及包销，换言之陈氏家族信托至少向公司注资10.3亿港元。该信托的受益人包括陈卓林、署理联席主席陆倩芳及陈卓贤、陈卓雄、陈卓喜及陈卓南。
该股早盘收跌2.16%，报4.07港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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