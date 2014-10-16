《国际主要央行公开市场操作一览》--10月16日

路透上海10月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月17日再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。会议结束后发布的声明并称，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在随后一个月结束。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/15 买入公债 10.36 10/31/2018 - 06/30/2019

10/14 买入公债 9.31 02/15/2036 - 08/15/2044

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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10/15 隔夜逆回购 -1,219.15 0.05%

10/14 隔夜逆回购 -1,511.11 0.05%

10/10 四天逆回购 -1,616.47 0.05%

10/9 隔夜逆回购 -1,677.70 0.05%

在2014年10月14日-11月13日期间，FED计划在滚动操作中，购买约200亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)褐皮书指出，最近几周，美国多数地区的经济以“温和至适度”的步伐扩张，显示尽管近期部分数据疲弱，但经济仍在稳步增长。褐皮书称，经济增长的步伐与9月初发布的上一份报告中的描述基本一致。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/14 七天期反向交易 825.178 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉称预计欧元区将恢复复苏，不过幅度仍然不大。德拉吉称围绕经济前景的风险仍偏下档；目前经济动能转弱可能在一定程度上导致更多民间投资复苏被推迟。德拉吉称，央行管委会一致承诺在必要时动用更多权限范围内的非常规工具 。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 165,440

上周三 162,620

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当期变化 +2,820

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行公布的9月3-4日会议记录显示，部分央行委员担心，对不同国家经济表现和货币政策的预期不同，可能导致市场波动加剧。会议记录称，央行委员还认为，随着就业市场和薪资水平改善，经济可望继续温和复苏趋势。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行667亿台币存单。与当日存单到期金额458亿相较，存单发行余额较上日增209亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,851.5亿台币存单。与当日存单到期金额1,852.5亿相较，存单发行余额较上日减1亿。