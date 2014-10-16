版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 12:21 BJT

路透基点：新海能源签署三年期贷款协议，规模上调至1.05亿美元--TRLPC

路透香港10月16日 - 路透基点援引消息人士报导称，香港上市的新海能源集团有限公司于周三签署三年期海外贷款协议，之前该公司将贷款规模从1亿美元上调至1.05亿美元。

本项贷款的牵头行兼簿记行为台湾合作金库和台新银行，分别承贷3,000万和2,500万美元。德意志银行承贷3,000万美元，获牵头行头衔。

玉山银行承贷1,000万美元，获安排行头衔。彰化银行香港分行和台湾中小企业银行香港分行分别承贷500万美元。

参贷银行最高可获308个基点综合收益，费用100个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270基点。贷款分期偿还，平均期限为2.83年。

新海能源集团销售液化石油气(LPG)及电子产品。(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐