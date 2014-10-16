主要国家经济指标预测--10月17日****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月17日(五) 1230 美国房屋开工年率(万户) 9月 100.4 95.6 建筑许可年率(万户) 102.9 100.3 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 0.1% 持平 (较上年同期) +2.0% +2.1% 央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.5% (较上年同期) +2.1% +2.1% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 10月 84.1 84.6 现况指数 98.0 98.9 预期指数 74.4 75.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月16日(四) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 顺差3.39 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差20.56 -- 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 顺差92 -- 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +0.3% +0.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月11日当周 26.4 29 四周均值(万人) 28.35 -- 续请失业金人数(万人) 10月4日当周 238.9 238 1230 加拿大制造业销售(较前月) 8月 -3.3% -1.6% 1315 美国工业生产(较前月) 9月 +1.0% +0.4% 制造业产出(较前月) +0.5% +0.3% 产能利用率 79.3% 79% 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 10月 54 59 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 10月 20.7 20 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 8月 流入745 -- 外国购买美国公债(亿美元) 净买入257 -- 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 10月 正8 -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超7,960 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,543 --(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。