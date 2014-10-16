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亚洲 | 2014年 10月 17日 星期五 07:56 BJT

****主要国家经济指标预测--10月17日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值      前值
    
    10月17日(五)
    1230  美国房屋开工年率(万户)                           9月          100.4       95.6
              建筑许可年率(万户)                                        102.9      100.3
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)                9月           0.1%       持平
                                   (较上年同期)                         +2.0%      +2.1%
                央行核心CPI(较前月)                                     +0.2%      +0.5%
                           (较上年同期)                                 +2.1%      +2.1%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数               10月           84.1       84.6
                             现况指数                                    98.0       98.9
                             预期指数                                    74.4       75.4
                       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段        现值     预估值
    
    10月16日(四)
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                     8月         顺差3.39       --   
                 全球贸易收支(亿欧元)                                 顺差20.56       --   
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                           8月           顺差92       --     
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       9月终值            +0.4%    +0.4%       
                                    (较上年同期)                          +0.3%    +0.3%       
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              10月11日当周           26.4       29        
              四周均值(万人)                                              28.35       --        
              续请失业金人数(万人)                   10月4日当周          238.9      238      
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                         8月            -3.3%    -1.6%       
    1315  美国工业生产(较前月)                             9月            +1.0%    +0.4%       
              制造业产出(较前月)                                          +0.5%    +0.3%       
              产能利用率                                                  79.3%      79%       
    1400  全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数            10月             54         59        
  
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                  10月             20.7       20        
    2000  美国整体净资本流动(亿美元)                       8月           流入745      --   
          外国购买美国公债(亿美元)                                       净买入257    --     
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数               10月            正8         --        
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                         前周          买超7,960     --   
         外资投资日本股票(亿日圆)                                       卖超2,543     --(完)
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