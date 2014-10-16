更新版 1-中国央行：预计M2增速稳定在13%左右，未来货币信贷增速料总体趋降

* M2增速仍会稳定在13%左右的目标区间

* 未来货币信贷增速可能总体会趋于下降

* 9月末M2是剔除基期“冲时点”因素后的可比数据

* 不宜对货币增速的短期变化过度解读 (新增更多央行官员评论和背景)

路透北京10月16日 - 中国央行周四公布略超预期的9月金融统计数据，并预计未来货币供应量仍会保持平稳增长，M2增速仍会稳定在13%左右的目标区间，而随着经济总量增加和经济潜在增速放缓，未来货币信贷增速可能总体会趋于下降。

路透获得的央行官员在数据发布会上的评论称，目前M2增速基本上仍在年初预期调控目标范围内。随着市场深化和金融创新加快发展，影响货币供给的因素更加复杂，不宜对货币增速的短期变化过度解读。

央行并表示，未来央行将继续实施稳健的货币政策，在保持货币信贷总量合理适度增长的同时，加强结构调整，促进经济继续保持平稳较快发展。

央行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款8,572亿元，高于此前路透7,300亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。

“这里需要说明一下，9月末M2增速是剔除基期‘冲时点’因素影响后的可比口径数据。”央行官员称。

此前中国加强商业银行存款偏离度管理，有效遏制了存款季（月）末冲时点的现象。但也导致了货币供应量实质上的不连续与不可比。因为政策实施后，月末存款余额将接近月度日平均余额，而去年同期月末存款余额则具有明显的冲时点特征。

初步统计的9月社会融资规模为1.05万亿元人民币，比去年同期少3,598亿元，但比上月多945亿元。

“今年9月到明年8月如仍按照原来的方法计算货币供应量增速，货币供应量实际增速将被大幅低估，影响社会各界对经济金融形势的准确判断。”央行官员称。

央行官员表示，经可比口径调整后的货币供应量增速可基本纠正货币供应量增速的低估。但因为在计算中采用了日均存款与期末余额，而这两者均包含冲时点因素，导致据此计算的货币供应量增速依然存在微小的低估。

此外，存款偏离度管理政策的实施也对当月M1增速产生一定影响。盛松成进一步解释称，基期“冲时点”因素对M2的影响是总量影响，可依据上述方法进行调整；对M1的影响主要是对单位活期存款的影响，但这种影响很难量化，因此无法对M1增速进行可比口径调整，只能用原来的方法计算，所以当月M1增速可能存在一定程度的低估。

**表外融资占比显着下降**

中国9月新增贷款高于预期，社会融资亦环比小增，此前定向宽松政策渐显效，对实体经济的助力亦逐步增加。不过表内融资占比持续上升，表外融资不振，显示金融机构经济预期仍谨慎，对融资投向风控严格，未来部分高风险领域面临的债务风险可能进一步上升

央行数据显示，今年前三季度金融机构的表外融资合计2.27万亿元，比去年同期少1.78万亿元；占同期社会融资规模的17.6%，比去年同期低11.4个百分点。金融机构的三项表外业务占社会融资规模的比例最高时超过30%，而目前低于20%。

“表外融资的收缩，表明年初以来加强表外业务监管的政策措施成效显现，这有利于缩短融资链条，防范金融风险，提高金融支持实体经济的可持续性。”央行官员称。

央行官员并表示，总体看，当前金融运行基本平稳，货币信贷和社会融资规模合理适度增长，信贷结构继续改善，市场流动性比较充裕。

“银行间市场流动性比较充裕，利率水平明显回落，这有利于降低实体经济融资成本。”上述央行官员称。

中国央行宽松政策继续加码，本周二公开市场正回购利率在一个月内再度下调，亦是年内第三降。市场人士表示，此举表明央行继续降低融资成本的意图未改，延续宽松基调以助力经济稳增长。