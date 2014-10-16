香港热股：安踏体育早盘曾挫逾13%，主要股东出售股份

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港10月16日 - 中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司 周四早盘曾挫逾13%，因主要股东出售股份。
该股一度低探两周低位的15.4港元后跌幅略为收窄，早盘收报15.88港元，跌10.69%。大市恒生指数 则跌0.54%。
安踏周四的公告称，其主要股东安踏国际及关联的安达控股、安达投资透过摩根士丹利在市场上配售7,000万股股份，作价16.32港元，套现11.4亿港元。配售股份相当于现有股本2.8%。
公司表示，是次配售旨在拓阔其投资者基础及提高其股份流通性。董事会并不预期是次配售会对公司日常运作产生重大影响或会令其高层管理人员发生变更。
据路透获得的销售文件显示，主要股东原本寻求按每股16.32-16.52港元配售股份，换言之，最终只能以下限定价。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。