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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 12:25 BJT

香港热股：安踏体育早盘曾挫逾13%，主要股东出售股份

路透香港10月16日 - 中国主要运动鞋及服装产销商--安踏体育用品有限公司 周四早盘曾挫逾13%，因主要股东出售股份。

该股一度低探两周低位的15.4港元后跌幅略为收窄，早盘收报15.88港元，跌10.69%。大市恒生指数 则跌0.54%。

安踏周四的公告称，其主要股东安踏国际及关联的安达控股、安达投资透过摩根士丹利在市场上配售7,000万股股份，作价16.32港元，套现11.4亿港元。配售股份相当于现有股本2.8%。

公司表示，是次配售旨在拓阔其投资者基础及提高其股份流通性。董事会并不预期是次配售会对公司日常运作产生重大影响或会令其高层管理人员发生变更。

据路透获得的销售文件显示，主要股东原本寻求按每股16.32-16.52港元配售股份，换言之，最终只能以下限定价。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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