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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 12:47 BJT

东京美债：公债整固涨势，等待更多美国经济数据

美元升值，以及欧洲和中国经济成长放缓疑虑升高等因素，已抑制了对美联储提早升息的预期，并在本月提振美债。

两年期美债收益率 下跌约1基点至0.295%，月初时远高于0.50%。周二时则创下17个月低位0.244%。

RBS证券驻东京固定收益策略师Jin Kenzaki表示，“收益率已急跌至适宜水准以下，市场的反应可以说是对接二连三的事情做出回应。”

他并称，对美联储最终将会升息的基本看法没变。

“当考量到美元近来走升时，昨天公布的数据欠佳在预料之中。尽管数据可能预示美元走强情况下美国出口更为艰难，但和欧元区及日本相比，出口在经济上的份量相对较小，”他表示。(完) 　　
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