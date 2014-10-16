《热点透视》沙特原油供应策略暴露OPEC短板

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Kevin Allison；编译 李爽
路透芝加哥10月15日 - 油价目前呈自由落体式下降，6月以来已跌27%，10月迄今跌幅达13%。作为传统的产油调节国，沙特未采取任何举措，帮助布兰特原油守住2012年7月以来坚守的100美元水准。原因何在？
沙特似乎是故意对此置若罔闻。尽管有人担心美国页岩油产量快速增长、利比亚和伊拉克产量反弹、且需求增速减缓可能让油市供应过剩，但沙特上月仍增产。周一路透报导引述消息人士说法指出，沙特安于目前油价走势 --尽管亿万富豪、沙特王子Alwaleed bin Talal在推特上表达了保留意见。
这种放任政策不仅与沙特的常规做法不同，而且从政治角度讲看似也难以为继。国际货币基金组织(IMF)估计，油价至少要保持在89美元以上，才能满足沙特政府的资金需求，以应付2011年阿拉伯之春后所许诺的较高支出，然而当前油价已经来到每桶84美元。沙特拥有大量外汇储备，且必要时也可以借款，但方向改变仍让人感到困惑。
一个推测就是，沙特希望抑制非OPEC国家的石油投资，以在长期支持油价上扬。但以当前的油价，西方石油巨头可能难以证明深水或北极油井进行新的投资合理，而且产量迅速增长的主要原因是美国页岩油。为了抑制这类投资，油价必须跌至80美元以下并持稳。
简单地说，沙特正试图逼迫其他OPEC成员国，让他们表现得像个卡特尔组织的成员。最近几年，沙特被迫在多数情况下独自行动，以稳定油市。让油价下跌应增加委内瑞拉和伊朗等经济低迷国家的压力，相比沙特，这些国家需要高得多的油价来支付账单。OPEC下次会议将在11月召开。
无论理由如何，沙特的边缘政策根本算不上是展现实力的象征。这表明权倾一时的OPEC正在被市场牵着走，而不是牵着市场走。(完) (译文审校 张明钧)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。