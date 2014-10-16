版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 12:39 BJT

香港个股：新奥能源发行4亿美元五年期债券，息率3.25%

路透香港10月16日 - 中国城市燃气供应商--新奥能源控股有限公司 周四公布，计划发行本金总额4亿美元的五年期债券，发行利率为3.25%。

新奥表示，估计是次发行所得款项净额约3.95亿美元，将用于认购中国石化 旗下销售公司股份及作一般企业用途。

债券到期日为2019年10月23日，发售价为本金额的99.502%，每半年支付一次利息，将于联交所上市。瑞士银行 及汇丰 负责发行安排。

债券预期将分别获标准普尔、穆迪及惠誉给予BBB、Baa3及BBB评级。

新奥上月公布，透过其子公司新奥能源中国投资，认购中国石化销售有限公司的1.12%股权，总代价为40亿元人民币，以美元支付。

新奥早盘收跌0.94%，报52.7港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐