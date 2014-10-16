香港个股：新奥能源发行4亿美元五年期债券，息率3.25%

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港10月16日 - 中国城市燃气供应商--新奥能源控股有限公司 周四公布，计划发行本金总额4亿美元的五年期债券，发行利率为3.25%。
新奥表示，估计是次发行所得款项净额约3.95亿美元，将用于认购中国石化 旗下销售公司股份及作一般企业用途。
债券到期日为2019年10月23日，发售价为本金额的99.502%，每半年支付一次利息，将于联交所上市。瑞士银行 及汇丰 负责发行安排。
债券预期将分别获标准普尔、穆迪及惠誉给予BBB、Baa3及BBB评级。
新奥上月公布，透过其子公司新奥能源中国投资，认购中国石化销售有限公司的1.12%股权，总代价为40亿元人民币，以美元支付。
新奥早盘收跌0.94%，报52.7港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。