路透基点：顶新集团多项贷款案搁置，受食用油混掺丑闻连累--TRLPC

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点报导，顶新集团用于收购有线电视业者中嘉网路(CNS)股权的银团贷款案暂时搁置，因台湾金融监管当局周三敦促当地银行勿向顶新发放新贷款。
此前，台湾检方在10月对顶新一家子公司展开调查，因其销售疑似受污染食用油。
银行业消息人士称，国泰世华银行、中国信讬商业银行和兆丰国际商业银行正筹组承销团队，安排共计520亿台币(17亿美元)的该笔收购贷款。
顶新集团的控股方魏家8月同意自私募股权公司安博凯手中收购中嘉网路大部分股权，包括债务在内交易价值24亿美元。
该收购交易正等待台湾通讯传播委员会的批准。
台湾检察官10月9日称，因涉嫌将动物饲料油混掺入食用油进行销售，调查顶新旗下正义食品公司。
顶新是中国最大的方便面生产商之一，是香港上市公司康师傅控股有限公司的母公司。
消息人士称，顶新旗下Ting Lv Development Co Ltd另一笔185亿台币5.5年期定期贷款现在也面临阻力。该案2014年8月进入一般银团阶段，已有若干家银行参贷。
一位参贷银行的消息人士称，公众对顶新食品安全丑闻的怒火愈演愈烈，在这个时候，没有哪家银行将签约贷款案。
另一位消息人士称，参贷银行--华南商业银行已经冻结此前承诺给Ting Lv、但尚未提取的双边贷款。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。