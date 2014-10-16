版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 13:26 BJT

路透基点：顶新集团多项贷款案搁置，受食用油混掺丑闻连累--TRLPC

路透香港10月15日 - 汤森路透旗下基点报导，顶新集团用于收购有线电视业者中嘉网路(CNS)股权的银团贷款案暂时搁置，因台湾金融监管当局周三敦促当地银行勿向顶新发放新贷款。

此前，台湾检方在10月对顶新一家子公司展开调查，因其销售疑似受污染食用油。

银行业消息人士称，国泰世华银行、中国信讬商业银行和兆丰国际商业银行正筹组承销团队，安排共计520亿台币(17亿美元)的该笔收购贷款。

顶新集团的控股方魏家8月同意自私募股权公司安博凯手中收购中嘉网路大部分股权，包括债务在内交易价值24亿美元。

该收购交易正等待台湾通讯传播委员会的批准。

台湾检察官10月9日称，因涉嫌将动物饲料油混掺入食用油进行销售，调查顶新旗下正义食品公司。

顶新是中国最大的方便面生产商之一，是香港上市公司康师傅控股有限公司的母公司。

消息人士称，顶新旗下Ting Lv Development Co Ltd另一笔185亿台币5.5年期定期贷款现在也面临阻力。该案2014年8月进入一般银团阶段，已有若干家银行参贷。

一位参贷银行的消息人士称，公众对顶新食品安全丑闻的怒火愈演愈烈，在这个时候，没有哪家银行将签约贷款案。

另一位消息人士称，参贷银行--华南商业银行已经冻结此前承诺给Ting Lv、但尚未提取的双边贷款。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐