中国货币市场：隔夜和七天回购利率续降，乐观预期下长期限资金需求弱

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海10月16日 - 中国银行间资金市场周四隔夜及七天期回购利率 续降，资金供给依旧十分宽松；而在央行本周再度调低正回购利率后，市场对未来政策预期更为乐观，长期限资金需求则进一步减弱。
交易员并指出，下周流动性将面临缴税和又一轮新股IPO的双重考验，但在资金面以及预期均宽松的情况下，料冲击难成气候。
“很松的，现在的（同业）存单都很好发，大部分基本上一分钟就发完了，”华东一银行交易员称。
她谈到，最近几天市场总成交量都在一万亿元以上，其中14天期回购的交易仅在200亿元附近，而更长期限的在100亿元上下，在当前市场弥漫乐观情绪的环境下，机构都没有动力融入长期资金。
她并认为，下周虽然有缴税和新股IPO叠加影响，但市场仍不怎么担心，因为正回购利率再降已释放了相当强的政策信号，“现在大家都是资产（配置）端的压力了。”
中国央行公开市场今日进行200亿元人民币14天期正回购操作，中标利率持稳在3.40%，而该利率周二在时隔不到一个月内再度下调，亦是年内第三降。而公开市场本周资金回笼量与到期量持平。
继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司周四均刊登招股意向书，启动A股首次公开发行（IPO）程序，包括11家新获发行批文的公司，以及一家之前暂缓发行的公司重启发行。
发行公告显示，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4748 2.5174 -4.26
七天 3.0037 3.0574 -5.37
14天 3.2953 3.2552 +4.01
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 4.1200 2.4050 +171.50
七天 3.1600 3.3050 -14.50
14天 3.9800 3.5000 +48.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5500 2.5300 +2.00
七天 3.0500 2.9900 +6.00
14天 3.3000 3.2400 +6.00
Shibor
其中:隔夜 2.4740 2.4980 -2.40
七天 2.9690 2.9800 -1.10
三个月 4.5208 4.5255 -0.47
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。