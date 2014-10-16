中国货币市场：隔夜和七天回购利率续降，乐观预期下长期限资金需求弱

路透上海10月16日 - 中国银行间资金市场周四隔夜及七天期回购利率 续降，资金供给依旧十分宽松；而在央行本周再度调低正回购利率后，市场对未来政策预期更为乐观，长期限资金需求则进一步减弱。

交易员并指出，下周流动性将面临缴税和又一轮新股IPO的双重考验，但在资金面以及预期均宽松的情况下，料冲击难成气候。

“很松的，现在的（同业）存单都很好发，大部分基本上一分钟就发完了，”华东一银行交易员称。

她谈到，最近几天市场总成交量都在一万亿元以上，其中14天期回购的交易仅在200亿元附近，而更长期限的在100亿元上下，在当前市场弥漫乐观情绪的环境下，机构都没有动力融入长期资金。

她并认为，下周虽然有缴税和新股IPO叠加影响，但市场仍不怎么担心，因为正回购利率再降已释放了相当强的政策信号，“现在大家都是资产（配置）端的压力了。”

中国央行公开市场今日进行200亿元人民币14天期正回购操作，中标利率持稳在3.40%，而该利率周二在时隔不到一个月内再度下调，亦是年内第三降。而公开市场本周资金回笼量与到期量持平。

继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司周四均刊登招股意向书，启动A股首次公开发行（IPO）程序，包括11家新获发行批文的公司，以及一家之前暂缓发行的公司重启发行。

发行公告显示，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4748 2.5174 -4.26

七天 3.0037 3.0574 -5.37

14天 3.2953 3.2552 +4.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1200 2.4050 +171.50

七天 3.1600 3.3050 -14.50

14天 3.9800 3.5000 +48.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5500 2.5300 +2.00

七天 3.0500 2.9900 +6.00

14天 3.3000 3.2400 +6.00

Shibor

其中:隔夜 2.4740 2.4980 -2.40

七天 2.9690 2.9800 -1.10

三个月 4.5208 4.5255 -0.47