国际油市：布兰特原油触及近四年低点而美国原油亦大跌，受累经济疑虑

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
全球经济忧虑本周加剧，此前中国公布9月通胀率降至近五年低点，另外美国生产者物价逾一年来首次下降，引发对风险资产的抛盘。
经济忧虑亦加剧油价跌势，而此前油价已因全球供应过剩而受到严重冲击。
法国兴业银行的亚洲商品研究主管Mark Keenan称，大西洋沿岸原油供应过剩，进一步打击油价接近崩盘。
国际能源署(IEA)本周下调2015年石油需求增长预估，因全球经济维持疲弱，该机构首席分析师Antoine Halff指称，一些石油输出国组织(OPEC)成员国可能希望持续以低价出售石油，而不愿失去市场份额。
委内瑞拉呼吁在11月27日OPEC会议前召开紧急会议，以阻止油价下跌。
美国石油协会(API)周三称，10月10日止当周美国原油库存增加1,000万桶至3.707亿桶，分析师预估为增加280万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/于春红; 审校 王兴亚/李春喜)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。