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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 13:23 BJT

国际油市：布兰特原油触及近四年低点而美国原油亦大跌，受累经济疑虑

全球经济忧虑本周加剧，此前中国公布9月通胀率降至近五年低点，另外美国生产者物价逾一年来首次下降，引发对风险资产的抛盘。

经济忧虑亦加剧油价跌势，而此前油价已因全球供应过剩而受到严重冲击。

法国兴业银行的亚洲商品研究主管Mark Keenan称，大西洋沿岸原油供应过剩，进一步打击油价接近崩盘。

国际能源署(IEA)本周下调2015年石油需求增长预估，因全球经济维持疲弱，该机构首席分析师Antoine Halff指称，一些石油输出国组织(OPEC)成员国可能希望持续以低价出售石油，而不愿失去市场份额。

委内瑞拉呼吁在11月27日OPEC会议前召开紧急会议，以阻止油价下跌。

美国石油协会(API)周三称，10月10日止当周美国原油库存增加1,000万桶至3.707亿桶，分析师预估为增加280万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/于春红; 审校 王兴亚/李春喜)
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