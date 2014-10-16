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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 13:24 BJT

香港股市：早盘下跌，但内地股市向好支撑市场

路透香港10月16日 - 香港股市周四早盘下跌，受海外市场走跌所累，但内地股市的正向表现限制了港股进一步跌势。

截至中午时分，恒生指数 跌0.5%，报23,015.94点；恒生国企指数 跌0.1%。

“昨晚美国市场大跌拖累港股。”元大证券驻上海分析师Ying Hao表示。“但明天可能宣布沪港通试点启动日期，给市场提供一些支撑。”

云博产业 重挫12.1%；安踏体育 亦大跌10.7%。(完)
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