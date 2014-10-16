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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 13:32 BJT

澳洲股市：受金融股扶助扳回跌势小幅收高，但资源类股下挫

路透悉尼10月16日 - 澳洲股市周四自稍早挫跌颓势中反弹，收高0.2%，投资者买入近来受创的金融股，不过全球经济增长疑虑打压资源类股，使大盘涨幅受抑。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收高9.3点至5,254.9点，盘中一度触及5,162.4点的低位。该指标股指上日涨0.7%。

铁矿石生产商Fortescue Metals Group 大跌6%，该公司稍早表示，在截至9月30日的一个季度，其铁矿石平均售价由上年同期的每吨121美元下降至71美元 。(完)
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