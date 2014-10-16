《分析》中国央行引导融资成本下行意图明显，但全面宽松暂无望

* 正回购稳量操作，利率年内第三次调降

* 央行引导融资成本下行意图明显

* 本周公开市场资金回笼量持平于到期量

* 定向调控基调延续，短期全面宽松概率不大

作者 吴芳

路透上海10月16日 - 中国央行公开市场本周正回购稳量操作，中标利率则出现年内第三次调降。业内人士认为，为经济保驾护航，监管层降低融资成本意图一以贯之，且最新通胀数据创近五年新低，亦为政策进一步放松提供可能。

不过他们同时表示，尽管市场宽松预期有所升温，但刚出炉的信贷数据等高于预期，显示宏观经济下行压力下，一系列政策刺激效果有所显现；短期内料央行定向宽松基调难改，并视宏观经济走势相机而动，而降息等全面放松政策出台概率不大。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，央行有意通过公开市场的价格信号来引导资金价格降低，从而以稳定的货币市场环境来推进金融改革、风险缓释和降低实体经济的融资成本，“未来资金宽松趋势仍将延续，定向政策有望进一步扩大。”

“调降利率信号意义更强，公开市场量的多少对流动性影响有限，回笼、放水都是100亿以内，影响不大。”上海一大行交易员称，未来正回购利率是否继续调降，还要看银行间资金市场14天期限加权利率是不是继续走低，央行的调整频率应该也没有那么高。

交通银行资管中心研究员陈鹄飞认为，考虑到经济新常态下存贷比、广义货币供应量(M2)等数量指标日趋弱化，货币政策目标应适时向社会融资、市场利率等指标转向。

“预计在9月CPI(居民消费价格指数)同比再创低位、PPI(工业生产者出厂价格指数)跌幅进一步扩大的背景下，年内政策取向仍将是‘微刺激+强改革’，年内全面降息、降准的预期基本无望。”他说。

中国9月CPI涨幅重返“1时代”并创近五年低点，再加上PPI同比和环比跌幅均进一步扩大，凸显实体经济层面需求不足，经济仍面临下行压力。分析人士认为，未来通胀仍将低位运行，为政策面持续宽松以稳增长提供空间，但同时也应勿忘改革，以激发经济长期活力。

中国央行公开市场本周共进行400亿元人民币正回购操作，期限均为14天，其中周二的中标利率在时隔近一个月后再次下调10bp（基点）至3.4%，周四利率则持稳于3.4%。本周公开市场有200亿正回购及200亿元央票到期，据此计算，本周资金回笼量持平到期量；上周则为净投放260亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/byf23w

**定向宽松仍为主基调**

虽然通胀无忧为宽松政策提供了更为广阔的空间，不过业内人士认为，短期政策走向还需持续观察经济走势如何，且正回购利率的调整亦消除了短期降息的可能性，料定向宽松还将是未来一段时间主基调，而更多的非公开定向工具有望发力。

国海证券固定收益分析师黄诗城表示，虽然CPI涨幅在2%以下往往意味着通缩，也意味着有降息空间，但感觉这个规则太教条了，其实包括放松房贷、公开市场在内已经算是“降息”降了很多了。

“结合基本面数据来看，9月出口、电量等经济指标已有弱势企稳的迹象，预计经济在目前的位置逐步趋稳，政策将会维持目前基调偏松，措施上观察数据相机抉择的态势，全面宽松目前必要性和可能性不大，”他称。

中国9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。

对于未来货币政策预期，安信证券固定收益分析师刘长江认为，社会融资成本的下降仍是未来货币政策的重点；目前经济难以明显复苏，仍需要货币政策的支持，央行将通过各种手段持续推动社会融资成本有效下行，且从目前的市场利率看，利率仍有下行空间。

“降息无非是降低融资成本，有正回购（利率调降）就更不会降息了，如果下调正回购利率能起到这个作用，有效降低市场利率的话，何必再动利率呢？”他说，估计以后正回购利率的调整会逐渐频繁。

除调整正回购利率外，陈龙指出，未来非公开市场的创新货币政策工具的使用将成为主力，不过通过正回购来维持货币市场及货币政策预期的连续性和稳定性仍有必要，因此公开市场价低量平的格局将维持下去。

国务院总理李克强近期强调，中国经济长期向好的基本面没有改变，政策工具箱储备还很充足。下一阶段将用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济。

今年以来，中国央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 200

（周四） 200

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 200

正回购到期 200

逆回购到期 --

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