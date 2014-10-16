重发-瑞士经济：政府下调今明两年经济成长预估，指因欧元区前景黯淡

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(重发添上瑞士联邦经济总局的英文缩写“SECO”)
路透苏黎世10月16日 - 瑞士政府周四下调本国今明两年经济成长预估，指因欧元区经济前景黯淡。
“由于包括德国在内的欧元区短期经济前景黯淡，目前环境较6月时的上次预估恶劣，”瑞士联邦经济总局(SECO)分析师在声明中称。
SECO将2014年经济成长预估从此前预计的2.0%下调至1.8%，将2015年成长预估从6月预计的2.6%调降至2.4%。
“尽管对瑞士经济增长的预期仍然相当不错，但下档风险在过去几个月明显增强，”SECO表示。
其预计今年和明年的通胀率分别为0.1%和0.4%，持平于6月时的预估。(完)
(编译 于春红/王兴亚; 审校 张若琪/李春喜)
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