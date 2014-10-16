台湾汇市：台币兑美元收盘回吐多数升幅，午后美元买盘急增

* 台币一度高升，但午盘后回吐升幅

* 外资汇出及寿险美元买盘浮现

* 明日实质交易估计在30.350-30.420

路透台北10月16日 - 台币兑美元 周四微幅收高，回吐盘中多数升幅。国际美元在亚洲盘一度大跌，令包括台币在内的非美货币走高，然而升幅仅昙花一现，外资续见汇出加上寿险因海外投资突来的美元买需，让台币价格重回区间。

汇银人士指出，台币盘中一度触及逾两周高位报30.320，看升台币气氛引发交易盘进场放空美元，无奈午后随外资及寿险等实质需求的美元买盘进场，部分美元空单只好认输回补。但活络的盘面已让两个主要经纪商全日成交量放大至14.09亿美元，明显高于上日的8.85亿美元。

〞今天一度以为台币要大升了，很兴奋...最后证明是一场空，大家理智都回来了。〞一位本地大型银行交易员说。

该交易员指出，台股不好，让台币即使升值亦有限，后续仍要看台股是否续跌，以确认对台币走势的影响。

此外，交易员也指出，由于国际美元走势颠簸，美元指数 上上下下，资金配置流动难以预测，将增加台币的震荡，市场其实没有明显方向。不过明日为本周最后一个交易日，预估在今日台币升值测试难突破之后，或暂时在原有区间内先行整理，明日区间先看30.350-30.420。

台币今日主要交易区间在30.340-30.391，上日交易区间在30.391-30.419。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价与上日尾盘大致相同；一个月远汇报价 尾盘在30.380/30.400左右，上日纽约盘收在30.340。

台湾股市周四收低，但较盘中低位大幅收敛。外资及陆资在台股卖超48.98亿台币，连续八个交易日卖超共计284.2亿台币；外资在台指期的净空单余额为1万9,535口，较上日净空单2万392减少857口。

台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿抢进中国银行 美元计价优先股，上日三家公告合计投资总额16亿美元，约占中银境外优先股发行总额65亿美元的24.6%，交易日为10月15日。

多数新兴亚币周四上扬，美国经济数据让人失望，令市场对联邦储备理事会(美联储/FED)加息预期降温，美国公债收益率即受到打压。不过新兴亚币回吐稍早的部分涨幅，因市场愈发担心全球经济增长迟滞。

本周全球重要经济事件与数据包括：

10/16(四)：美国9月工业生产、美国10月NAHB房屋市场指数、费城联储制造业指数；

10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.410 30.420 30.320-30.420 30.420 10.72 6.82

元太外汇经纪公司 30.410 30.418 30.345-30.418 30.418 3.37 2.03

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准