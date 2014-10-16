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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 14:16 BJT

台湾股市：收低但跌幅明显收敛，观察外资在期货空单变化

路透台北10月16日 - 台湾股市周四收低，但较盘中低位大幅收敛。分析师称，台股今日随美股回档，盘中展开反弹，但能否回稳还是要看外资脸色。若外资在期货未平仓空单量大幅降低，大盘就有反弹机会。

台湾加权股价指数 跌0.25%或21.82点至8,633.69点，盘中一度跌至8,501.29点；今日成交初值 为1,070.35亿台币，上交易日修正后为1,064.43亿。

〞还是要看外资空单变化，若明日能进一步走扬，对盘势更有稳定效果。〞日盛投顾协理钟国忠说。

他认为，台股自高点已回落逾千点，且今日指数盘中跌破去年收盘位置8,611点，本就酝酿反弹动能。若今日下午台积电 与大立光 在业绩说明会中做出正面展望，将有利大盘进一步反攻。

钟国忠认为，近两日券商已开始对融资户保证金不足者展开追缴，预料明日还会有一波，待融资余额有明显下滑，应该就是大盘反弹之时。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超35.16亿台币，连续七个交易日卖超共计235.80亿台币；根据台湾期货交易所最新资料，今日外资在台指期的净空单余额为2万392口，较上日净空单1万9,015口增加1,377口。(完)
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