台湾股市：收低但跌幅明显收敛，观察外资在期货空单变化

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北10月16日 - 台湾股市周四收低，但较盘中低位大幅收敛。分析师称，台股今日随美股回档，盘中展开反弹，但能否回稳还是要看外资脸色。若外资在期货未平仓空单量大幅降低，大盘就有反弹机会。
台湾加权股价指数 跌0.25%或21.82点至8,633.69点，盘中一度跌至8,501.29点；今日成交初值 为1,070.35亿台币，上交易日修正后为1,064.43亿。
〞还是要看外资空单变化，若明日能进一步走扬，对盘势更有稳定效果。〞日盛投顾协理钟国忠说。
他认为，台股自高点已回落逾千点，且今日指数盘中跌破去年收盘位置8,611点，本就酝酿反弹动能。若今日下午台积电 与大立光 在业绩说明会中做出正面展望，将有利大盘进一步反攻。
钟国忠认为，近两日券商已开始对融资户保证金不足者展开追缴，预料明日还会有一波，待融资余额有明显下滑，应该就是大盘反弹之时。
台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超35.16亿台币，连续七个交易日卖超共计235.80亿台币；根据台湾期货交易所最新资料，今日外资在台指期的净空单余额为2万392口，较上日净空单1万9,015口增加1,377口。(完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。