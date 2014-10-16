表格：欧元区8月贸易顺差缩窄至92亿欧元，进出口同比均告下滑

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透布鲁塞尔10月16日 - 欧盟统计局周四公布：
* 欧元区8月贸易顺差为92亿欧元
* 欧元区7月贸易收支修正为顺差216亿欧元，前值为顺差212亿欧元
* 欧元区8月未经调整的出口较上年同期下降3.0%，进口较上年同期下滑4.0%
* 欧元区8月经季节调整出口较前月下滑0.9%，进口较前月下滑3.1%
欧元区 2013年8月 2014年8月 变化(%) 13年7月 14年7月 变化(%) 13年1-8月 14年1-8月 变化(%)
出口 144.6 140.5 -3% 168.0 172.9 r 3% 1 252.7 1 262.3 1%
进口 137.3 131.3 -4% 150.1 r 151.4 r 1% 1 156.2 1 153.7 0%
贸易收支 7.3 9.2 18.0 21.6 r 96.5 108.6
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。