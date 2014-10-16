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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 17:10 BJT

表格：欧元区8月贸易顺差缩窄至92亿欧元，进出口同比均告下滑

路透布鲁塞尔10月16日 - 欧盟统计局周四公布：

* 欧元区8月贸易顺差为92亿欧元

* 欧元区7月贸易收支修正为顺差216亿欧元，前值为顺差212亿欧元

* 欧元区8月未经调整的出口较上年同期下降3.0%，进口较上年同期下滑4.0%

* 欧元区8月经季节调整出口较前月下滑0.9%，进口较前月下滑3.1%

欧元区 2013年8月 2014年8月 变化(%) 13年7月 14年7月 变化(%) 13年1-8月 14年1-8月 变化(%)

出口 144.6 140.5 -3% 168.0 172.9 r 3% 1 252.7 1 262.3 1%

进口 137.3 131.3 -4% 150.1 r 151.4 r 1% 1 156.2 1 153.7 0%

贸易收支 7.3 9.2 18.0 21.6 r 96.5 108.6

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元，r为修正值。(完)
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