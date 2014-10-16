美国各类经济指标总览--2014/10/16

美国劳工部周四公布，10月11日当周初请失业金人数为26.4万人，创2000年4月以来最低(预估为29.0万人)，前周为 28.7万人(同初值)。10月11日初请失业金人数四周均值为28.35万人，创2000年6月以来最低，前周为28.775万人(同前值 )。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，9月工业生产较前月增长1.0%，创下2012年11月以来最大升幅(预估为增长0 .4%)；8月为下滑0.2%(前值为下滑0.1%)。9月产能利用率为79.3%，创2008年6月以来最高(预估为79.0%)；8月为78.7%( 前值为78.8%)。 当前值 前次值 失业率(%) 5.9 (9月) 6.1 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加24.8 (9月) 增加18 (8月修正值) 平均时薪(%) 持平 (9月) +0.3 (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (8月) +0.1 (7月) 不包括食品和能源CPI(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 实质所得(%) +0.4 (8月) 持平 (7月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.1 (9月) 持平 (8月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (9月) +0.1 (8月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.6 (第二季终值) -2.1 (第一季) GDP平减指数(%) +2.1 (第二季终值) +1.3 (第一季) 零售销售(%) -0.3 (9月) +0.6 (8月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差401.1 (8月) 逆差403.2 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第二季) +0.3 (第一季) 工业生产(%) +1.0 (9月) -0.2 (8月修正值) 产能利用率(%) 79.3 (9月) 78.7 (8月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.4 (10月11日当周) 28.7 (10月4日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余1,060 (9月) 赤字1,290 (8月) 领先指标(%) +0.2 (8月) +1.1 (7月修正值) 个人所得(%) +0.3 (8月) +0.2 (7月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加135.2 (8月) 增加216.1 (7月修正值) 企业库存(%) +0.2 (8月) +0.4 (7月) 建筑支出(%) -0.8 (8月) +1.2 (7月修正值) 消费者信心 86.0 (9月) 93.4 (8月修正值) 房屋开工(万户) 95.6 (8月) 111.7 (7修正值) 建筑许可(万户) 99.8 (8月) 105.7 (7修正值) 成屋销售(万户) 505 (8月) 514 (7月修正值) 新屋销售(万户) 50.4 (8月) 42.7 (7月修正值) 工厂订单(%) -10.1 (8月) +10.5 (7月) 耐久财(耐用品)订单(%) -18.4 (8月修正值) +22.5 (7月) 供应管理协会非制造业指数 58.6 (9月) 59.6 (8月) 供应管理协会制造业指数 56.6 (9月) 59.0 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.7 (8月) +0.3 (7月修正值) 进口物价(%) -0.5% (9月) -0.9% (8月) 出口物价(%) -0.2% (9月) -0.5% (8月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字985.1 (第二季) 赤字1,021.1 (第一季修正值)