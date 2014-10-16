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市场报道 | 2014年 10月 16日 星期四 22:21 BJT

美国各类经济指标总览--2014/10/16

美国劳工部周四公布，10月11日当周初请失业金人数为26.4万人，创2000年4月以来最低(预估为29.0万人)，前周为
28.7万人(同初值)。10月11日初请失业金人数四周均值为28.35万人，创2000年6月以来最低，前周为28.775万人(同前值
)。  
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，9月工业生产较前月增长1.0%，创下2012年11月以来最大升幅(预估为增长0
.4%)；8月为下滑0.2%(前值为下滑0.1%)。9月产能利用率为79.3%，创2008年6月以来最高(预估为79.0%)；8月为78.7%(
前值为78.8%)。 
       
                                           当前值                           前次值  
 失业率(%)                                    5.9  (9月)                       6.1  (8月)
 非农业就业岗位(万)                      增加24.8  (9月)                    增加18  (8月修正值)
 平均时薪(%)                                 持平  (9月)                      +0.3  (8月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                      -0.2  (8月)                      +0.1  (7月)
 不包括食品和能源CPI(%)                      持平  (8月)                      +0.1  (7月)
 实质所得(%)                                 +0.4  (8月)                      持平  (7月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                      -0.1  (9月)                      持平  (8月)
 不包括食品和能源PPI(%)                      持平  (9月)                      +0.1  (8月)
 国内生产总值(GDP)(%)                        +4.6  (第二季终值)               -2.1  (第一季)
 GDP平减指数(%)                              +2.1  (第二季终值)               +1.3  (第一季)
 零售销售(%)                                 -0.3  (9月)                      +0.6  (8月)
 国际贸易收支(亿美元)                   逆差401.1  (8月)                 逆差403.2  (7月修正值)
 雇佣成本(%)                                 +0.7  (第二季)                   +0.3  (第一季)
 工业生产(%)                                 +1.0  (9月)                      -0.2  (8月修正值)
 产能利用率(%)                               79.3  (9月)                      78.7  (8月修正值)
 初请失业金人数(万人)                        26.4  (10月11日当周)             28.7  (10月4日当周)
 联邦预算(亿美元)                       盈余1,060  (9月)                 赤字1,290  (8月)
 领先指标(%)                                 +0.2  (8月)                      +1.1  (7月修正值)
 个人所得(%)                                 +0.3  (8月)                      +0.2  (7月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                    持平  (8月)                      +0.1  (7月)
                                                                                    
 消费者信贷(亿美元)                     增加135.2  (8月)                 增加216.1  (7月修正值)
 企业库存(%)                                 +0.2  (8月)                      +0.4  (7月)
 建筑支出(%)                                 -0.8  (8月)                      +1.2  (7月修正值)
 消费者信心                                  86.0  (9月)                      93.4  (8月修正值)
 房屋开工(万户)                              95.6  (8月)                     111.7  (7修正值)
 建筑许可(万户)                              99.8  (8月)                     105.7  (7修正值)
 成屋销售(万户)                               505  (8月)                       514  (7月修正值)
 新屋销售(万户)                              50.4  (8月)                      42.7  (7月修正值)
 工厂订单(%)                                -10.1  (8月)                     +10.5  (7月)
 耐久财(耐用品)订单(%)                      -18.4  (8月修正值)               +22.5  (7月)
 供应管理协会非制造业指数                    58.6  (9月)                      59.6  (8月)
 供应管理协会制造业指数                      56.6  (9月)                      59.0  (8月)
 趸售(批发)库存(%)                           +0.7  (8月)                      +0.3  (7月修正值)
 进口物价(%)                                -0.5%  (9月)                     -0.9%  (8月)
 出口物价(%)                                -0.2%  (9月)                     -0.5%  (8月)
 单位劳工成本(%)                             +0.6  (第二季初值)              +11.8  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                             +2.5  (第二季初值)               -4.5  (第一季修正值)
 经常账(亿美元)                         赤字985.1  (第二季)            赤字1,021.1  (第一季修正值)
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