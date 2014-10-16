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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 14:23 BJT

韩国股市：收在八个月低位，美国数据疲弱引发全球成长疑虑

路透首尔10月16日 - 韩国股市周四收在八个月低点，因美国经济数据疲弱，引发对全球成长的疑虑，不过低接买盘帮助缩减韩股跌幅。

韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.37%，收在1,918.83点，是2月6日以来最低。指数在稍早时曾一度下跌多达1.1%。(完)
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