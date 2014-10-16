《独家新闻》德国商业银行与美国和解推迟，因涉奥林巴斯欺诈--消息

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约10月16日 - 据知情人士称，德国商业银行 因涉嫌违反制裁法规，与美国当局的和解案已遭推迟，可能要等到今年年底，因德国商业银行与奥林巴斯(Olympus) 财务欺诈案的相关交易，引发另一宗调查，检方试图协调两个案子的和解。
熟悉和解协议的消息人士告诉路透，制裁违规和解料将花费德国商业银行约6.5亿美元，而且德国商业银行原本已预计与检方达成暂缓起诉协议，暂停刑事起诉。
但两位不愿具名的消息人士称，在美国曼哈顿检察官办公室开始调查德国商业银行与奥林巴斯17亿美元会计欺诈案的关联纪录后，上述和解协议暂时搁置。其他知情人士对搁置原因并无争议。曼哈顿检察官办公室并未参与制裁违规案。
两位消息人士之一称，现在预计两案合并和解，总共将耗费德国商业银行超过6.5亿美元，但并未作出新的预估。
媒体此前报导曾称，一项关于反洗钱管控松散的调查，可能延误德国商业银行的制裁违规和解案，但当时并未透露与奥林巴斯有关，也没有给出和解的新时间表。
曼哈顿检察官办公室和德国商业银行的代表均拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。