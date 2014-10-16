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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 14:58 BJT

《独家新闻》德国商业银行与美国和解推迟，因涉奥林巴斯欺诈--消息

路透纽约10月16日 - 据知情人士称，德国商业银行 因涉嫌违反制裁法规，与美国当局的和解案已遭推迟，可能要等到今年年底，因德国商业银行与奥林巴斯(Olympus) 财务欺诈案的相关交易，引发另一宗调查，检方试图协调两个案子的和解。

熟悉和解协议的消息人士告诉路透，制裁违规和解料将花费德国商业银行约6.5亿美元，而且德国商业银行原本已预计与检方达成暂缓起诉协议，暂停刑事起诉。

但两位不愿具名的消息人士称，在美国曼哈顿检察官办公室开始调查德国商业银行与奥林巴斯17亿美元会计欺诈案的关联纪录后，上述和解协议暂时搁置。其他知情人士对搁置原因并无争议。曼哈顿检察官办公室并未参与制裁违规案。

两位消息人士之一称，现在预计两案合并和解，总共将耗费德国商业银行超过6.5亿美元，但并未作出新的预估。

媒体此前报导曾称，一项关于反洗钱管控松散的调查，可能延误德国商业银行的制裁违规和解案，但当时并未透露与奥林巴斯有关，也没有给出和解的新时间表。

曼哈顿检察官办公室和德国商业银行的代表均拒绝置评。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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