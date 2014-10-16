香港社会：政府冀最快下周与民主示威学生进行对话--特首

路透香港10月16日 - 香港特区行政长官梁振英周四称，政府希望最快于下周与代表民主示威学生的香港专上学生联会（学联）进行对话，会面由大学校长主持。

梁振英率领政务司司长林郑月娥、政制及内地事务局局长谭志源在礼宾府会见传媒时作以上表示。

被称为“占中”的民主示威运动已踏入第19日，多处主要道路被示威人士堵塞，更引发支持和反对示威的人士，以及警察与市民，发生多次冲突，社会紧张形势升温。