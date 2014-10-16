香港社会：政府冀最快下周与民主示威学生进行对话--特首

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港10月16日 - 香港特区行政长官梁振英周四称，政府希望最快于下周与代表民主示威学生的香港专上学生联会（学联）进行对话，会面由大学校长主持。
梁振英率领政务司司长林郑月娥、政制及内地事务局局长谭志源在礼宾府会见传媒时作以上表示。
被称为“占中”的民主示威运动已踏入第19日，多处主要道路被示威人士堵塞，更引发支持和反对示威的人士，以及警察与市民，发生多次冲突，社会紧张形势升温。
学联等占领人士要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。