《汇市简讯》欧洲开盘：市场不安加重

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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* 澳元/美元跌0.61%，欧元/美元降0.35%，美元/日圆升0.31%，英镑/美元下滑0.44%
* 日经指数下挫2.22%，恒生指数走低0.69%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.31%，10年期美债收益率报2.0904%
* 美国警告欧洲通缩风险，称单靠欧洲央行可能不够
* 中国9月新增贷款创逾10年同期新高，但表外不振存隐忧
* 日本央行总裁称没有设定结束量化宽松的最后期限 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。