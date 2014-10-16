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市场报道 | 2014年 10月 16日 星期四 14:35 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场不安加重

0611GMT

* 澳元/美元跌0.61%，欧元/美元降0.35%，美元/日圆升0.31%，英镑/美元下滑0.44%

* 日经指数下挫2.22%，恒生指数走低0.69%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.31%，10年期美债收益率报2.0904%

* 美国警告欧洲通缩风险，称单靠欧洲央行可能不够

* 中国9月新增贷款创逾10年同期新高，但表外不振存隐忧

* 日本央行总裁称没有设定结束量化宽松的最后期限 (完)

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