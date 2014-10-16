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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 14:38 BJT

中国新债：国开行下周四将发行114.43亿元ABS，其中优先档107.45亿元

路透上海10月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周四(23日)在银行间市场发行114.43亿元人民币的信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模107.45亿元，次级档6.98亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述ABS是国开行今年第六期ABS。受托人为平安信托，国开证券为主承销商。具体招标时间为10月23日下午14:00-15:00，缴款日截止日为11月17日，起息日和信托设立日同为11月18日。以下为具体条款：

优先A-1档 优先A-2档 优先A-3档 优先B档 次级档

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发行量(亿) 13.3 38.0 48.03 8.12 6.98

招标量(亿) 12.635 36.1 45.6285 7.714 6.631

加权平均期限 0.34年 0.75年 1.66年 2.71年 3.25年

计息标准 固息 浮息 浮息 浮息 无

利率基准 -- 一年贷款6% 一年贷款6% 一年贷款6% --

利率(差)区间 4.0%~5.0% -1.8%~-0.8% -1.3%~-0.3% 0%-1.0% 无

招标方式 单一利率 单一利差 单一利差 单一利差 数量招标

信用等级

(中诚信) AAA AAA AAA AA- 不评级

(中债资信) AAA AAA AAA A+ 不评级

----------------------------------------------------------------------------(完)

参看详情，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)
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