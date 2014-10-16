中国新债：国开行下周四将发行114.43亿元ABS，其中优先档107.45亿元

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海10月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周四(23日)在银行间市场发行114.43亿元人民币的信贷资产支持证券(ABS)，其中优先档规模107.45亿元，次级档6.98亿元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述ABS是国开行今年第六期ABS。受托人为平安信托，国开证券为主承销商。具体招标时间为10月23日下午14:00-15:00，缴款日截止日为11月17日，起息日和信托设立日同为11月18日。以下为具体条款：
优先A-1档 优先A-2档 优先A-3档 优先B档 次级档
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发行量(亿) 13.3 38.0 48.03 8.12 6.98
招标量(亿) 12.635 36.1 45.6285 7.714 6.631
加权平均期限 0.34年 0.75年 1.66年 2.71年 3.25年
计息标准 固息 浮息 浮息 浮息 无
利率基准 -- 一年贷款6% 一年贷款6% 一年贷款6% --
利率(差)区间 4.0%~5.0% -1.8%~-0.8% -1.3%~-0.3% 0%-1.0% 无
招标方式 单一利率 单一利差 单一利差 单一利差 数量招标
信用等级
(中诚信) AAA AAA AAA AA- 不评级
(中债资信) AAA AAA AAA A+ 不评级
----------------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。