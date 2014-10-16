中国股市：沪综指冲高回落收跌，信贷数据好于预期但难提振大盘

路透北京10月16日 - 中国股市沪综指周四收跌，盘中一度冲击年内高点后明显回落，今日公布的信贷数据虽好于预期但仍难提振大盘。分析师指出，数据显示M2整体处于较低水平，整体经济形势仍显疲弱，企业盈利压力渐现，资金流入出现放缓，整体市场将进入调整格局。

沪综指 收报2,356.499点，跌17.171点或0.72%；上证A股今日成交2,036亿元人民币，上日为1,716亿元，较上一交易日增近二成。 “外盘大跌导致指数低开，这两天护盘的都是蓝筹。”中银国际证券策略分析师周荣华称，支撑此前市场反弹的流动性充裕的状态出现了弱化，叠加当前业绩和经济数据的密集披露期，基本面的疲软给市场运行增加了明显压力。

他并认为，最近货币政策出现较为明显的偏宽松格局，8月份数据出台后，政策整体出现了向偏增长方面的倾斜。但在经济数据较差背景下出台的政策只能为市场产生一个托底作用，使股市调整空间有限，很难有强刺激作用，因此大盘当下冲击2,400点关口的概率可能性较小。

他并指出，近期市场风格特征很明显转向蓝筹股，一方面由于沪港通临近，蓝筹股有一定补涨要求，另外在三季报的业绩披露期，蓝筹业绩稳定对股价有一定支撑。

今日银行股走势较好也和贷款数据较好有一定的关联，上证银行股指数 上涨0.39%。

美国股市周三走低盘中一度跌逾3%，因持续担忧全球需求疲弱，但收盘远高于日低。标普500和Nasdaq指数盘中一度跌至去年收盘位之下。

中国央行今日公布数据显示，9月新增信贷创下逾10年来同期新高，但结合增长乏力的社会融资及低迷的表外融资来看，实体经济对信贷的需求可能并未如数据显示那般强劲。业内人士认为，中国经济一时难有明显改善，仍需要货币政策予以支持。