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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 14:48 BJT

中国新债：国开行下周二将招标发行至多240亿元五期债，期限1-10年

路透上海10月16日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(21日)招标增发五期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债分别是该行今年第23期 、第25期、第24期 、第21期 和第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第23、25、24、21和22期增发债

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发行上限 1/5年50亿元；3年60亿元；7/10年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：10月21日上午9:30-10:30

7/10年：10月21日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 10月27日

起息日 1年：9月15日

3年：10月17日

5年：9月19日

7年：8月7日

10年：8月21日

分销期 10/22-10/27

上市日 1年10月29日；3/5/7/10年10白31日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无，三年期为0.05%，五年和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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