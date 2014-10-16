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市场报道 | 2014年 10月 16日 星期四 14:48 BJT

《汇市简讯》欧元/美元仍由多方主导盘势，停损价位已向上调整

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* 欧元/美元由多方主导盘势，尽管盘中有所回档

* 目标价为9月23日以来高点1.2903，停损单设定价格已经拉高到1.2735

* 趋势指标多空不一

* 需留意昨日高点1.2887是否能顺利突破(完)

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(编译 张明钧; 审校 于春红)
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