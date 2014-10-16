《汇市简讯》欧元/美元仍由多方主导盘势，停损价位已向上调整

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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* 欧元/美元由多方主导盘势，尽管盘中有所回档
* 目标价为9月23日以来高点1.2903，停损单设定价格已经拉高到1.2735
* 趋势指标多空不一
* 需留意昨日高点1.2887是否能顺利突破(完)
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(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。