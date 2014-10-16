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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 15:01 BJT

全球金市：金价接近一个月高点，受助于投资者趋向避险

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价格 变动 涨跌%

现货金 1239.2 -1.37 -0.11

现货银 17.41 0.01 0.06

现货铂金 1248.25 -6.05 -0.48

现货钯金 759.43 -3.57 -0.47

COMEX期金 1239.5 -5.3 -0.43

COMEX期银 17.445 -0.019 -0.11

汇率

欧元/美元 1.2792

美元指数 85.079

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/李婷仪 审校 于春红/杜明霞)
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