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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 15:45 BJT

台湾债市：五年券殖利率随美债再创低，空手交易商转多

* 美债价格跳涨，103/15殖利率创一个半月低位
    * 殖利率短线跌幅深，后市波动料将加剧
    * 明日五年券交投区间料在1.12-1.16%

    路透台北10月16日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周四明显收低。交易员称，因美债价
格跳涨，空手交易商急于回补，令五年公债殖利率 跌破1.16%的技术关卡，创一个半月收盘低位。
    
    交易员指出，全球经济成长放缓、埃博拉疫情的失控，造成债市气氛近期由空转多。今日盘中也见到几家
证券商进场做多，在此情形下，明日登场的10年增额券103/13R 发行前交易殖利率将可望开在1.
60%以下，甚至低见1.57%。
    
    “今天看到一些券商转做多，被国际情势逼得不得不认同。”一位外商银交易员说。
    
    另一位证券商交易员表示，美国公布的经济数据不佳，让市场开始猜测美国升息的时间会向后拖延，并反
映在最近债市殖利率的走势上。但美国升息时点是否延宕，还需要后续更多的经济数据检验，因此近期行情的
波动料将加剧。
    
    一大型金融机构交易员也认为，美债殖利率近日跌幅颇深，多头行情来得又急又快，此时不宜过度追多，
随势操作应该是较好的选择。
    
    “这时做空会怕，做多也毛毛的，只有且战且走。”一位证券商交易员说。
    
    交易商预估，明日103/15殖利率区间看在1.12-1.16%。 
    
    台湾五年公债殖利率前低在8月29日的1.1360%。    
    
    美国公债价格周三跳升，30年期公债价格触及近两年高位，因美国经济数据令人失望，重创美国股市，并
加深对全球经济放缓的忧虑。指标10年期公债价格 盘中攀升多达三个大点，之后缩减升幅，收益
率报2.054%，为2013年5月来最低。     
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)          区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                              (亿台币)
    5    103/15                   -6.00     1.1400   *1.1390-1.1688     276.0
      * 表创该券交易期间低位   
    
    本周金融市场重要经济数据和事件包括：  
    10/16(四)：美国9月工业生产、美国10月NAHB房屋市场指数、费城联储制造业指数、路透短观调查10月日
本制造业景气判断指数、欧元区8月贸易收支、9月HICP终值；
    10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。
    
         30      103/12                     没有成交
         20      103/14                     没有成交
         10      103/13                       1.5860
          5      103/15                       1.1400
          2       103/1                     没有成交
 (完)      

 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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