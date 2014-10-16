台湾债市：五年券殖利率随美债再创低，空手交易商转多

* 美债价格跳涨，103/15殖利率创一个半月低位 * 殖利率短线跌幅深，后市波动料将加剧 * 明日五年券交投区间料在1.12-1.16% 路透台北10月16日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周四明显收低。交易员称，因美债价 格跳涨，空手交易商急于回补，令五年公债殖利率 跌破1.16%的技术关卡，创一个半月收盘低位。 交易员指出，全球经济成长放缓、埃博拉疫情的失控，造成债市气氛近期由空转多。今日盘中也见到几家 证券商进场做多，在此情形下，明日登场的10年增额券103/13R 发行前交易殖利率将可望开在1. 60%以下，甚至低见1.57%。 “今天看到一些券商转做多，被国际情势逼得不得不认同。”一位外商银交易员说。 另一位证券商交易员表示，美国公布的经济数据不佳，让市场开始猜测美国升息的时间会向后拖延，并反 映在最近债市殖利率的走势上。但美国升息时点是否延宕，还需要后续更多的经济数据检验，因此近期行情的 波动料将加剧。 一大型金融机构交易员也认为，美债殖利率近日跌幅颇深，多头行情来得又急又快，此时不宜过度追多， 随势操作应该是较好的选择。 “这时做空会怕，做多也毛毛的，只有且战且走。”一位证券商交易员说。 交易商预估，明日103/15殖利率区间看在1.12-1.16%。 台湾五年公债殖利率前低在8月29日的1.1360%。 美国公债价格周三跳升，30年期公债价格触及近两年高位，因美国经济数据令人失望，重创美国股市，并 加深对全球经济放缓的忧虑。指标10年期公债价格 盘中攀升多达三个大点，之后缩减升幅，收益 率报2.054%，为2013年5月来最低。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -6.00 1.1400 *1.1390-1.1688 276.0 * 表创该券交易期间低位 本周金融市场重要经济数据和事件包括： 10/16(四)：美国9月工业生产、美国10月NAHB房屋市场指数、费城联储制造业指数、路透短观调查10月日 本制造业景气判断指数、欧元区8月贸易收支、9月HICP终值； 10/17(五)：美国9月房屋开工及建筑许可、美联储主席叶伦在波士顿一场讨论会发表演说。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.5860 5 103/15 1.1400 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)