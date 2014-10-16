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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 15:02 BJT

路透调查：台湾9月外销订单年增率料放缓至3.3%

* 外销订单预估中值为较上年同期增长3.3%(前月为增长5.2%)

* 公布时间为10月20日(周一)0800GMT

路透台北10月16日 - 路透对分析师的调查结果显示，台湾9月外销订单预料较去年同期成长3.3%，增幅低于8月的5.2%。

台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先二至三个月。(完) (编译 朱晓军；审校 蔡美珍)
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