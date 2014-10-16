更新版 1-香港社会：政府冀最快下周与学联会面，尽快恢复社会秩序

(新增更多记者会内容)

路透香港10月16日 - 面对持续占领行动引发社会冲突升温，香港特区行政长官梁振英周四称，政府希望最快于下周与香港专上学生联会（学联）代表会面，并尽快恢复社会秩序及开始新一轮政制改革谘询工作。

梁振英率领政务司司长林郑月娥、政制及内地事务局局长谭志源在礼宾府会见传媒。他并称，透过中间人的协助，政府与学联正重启会面安排，现已物色到可行的会面场地，建议会议由大学校长担任主持，让双方进行客观公平对话。

“对话目标清晰，就是希望解决政改问题。”他说。

他并重申，修改基本法或要人大委员会撤回决定，都不是务实或符合香港宪制框架的做法。

被称为“占中”的民主示威运动踏入第19日，包括金钟政府总部附近的港九多处主要道路被示威人士堵塞，更引发支持和反对示威的人士以及警察与市民之间多次冲突，社会紧张形势升温。

警方近日已清除示威者搭建的棚架等障碍物，让部分道路重开，但个别地点仍然发生示威者与警方对峙和冲突。周四清晨警方向示威者喷射胡椒喷雾，阻止他们封堵特首办公室附近一条交通要道。

对于政府会否对示威区展开清场行动，梁振英表示，在过去一段时间，当局虽然容忍占领行动，但不能让街道长期被占，造成负面影响，适当时候警方会用适当方式处理，但对话与清场是两回事，“不会因为对话而不清场，不会因为清场而不对话”。