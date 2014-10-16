更新版 1-香港社会：政府冀最快下周与学联会面，尽快恢复社会秩序

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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路透香港10月16日 - 面对持续占领行动引发社会冲突升温，香港特区行政长官梁振英周四称，政府希望最快于下周与香港专上学生联会（学联）代表会面，并尽快恢复社会秩序及开始新一轮政制改革谘询工作。
梁振英率领政务司司长林郑月娥、政制及内地事务局局长谭志源在礼宾府会见传媒。他并称，透过中间人的协助，政府与学联正重启会面安排，现已物色到可行的会面场地，建议会议由大学校长担任主持，让双方进行客观公平对话。
“对话目标清晰，就是希望解决政改问题。”他说。
他并重申，修改基本法或要人大委员会撤回决定，都不是务实或符合香港宪制框架的做法。
被称为“占中”的民主示威运动踏入第19日，包括金钟政府总部附近的港九多处主要道路被示威人士堵塞，更引发支持和反对示威的人士以及警察与市民之间多次冲突，社会紧张形势升温。
警方近日已清除示威者搭建的棚架等障碍物，让部分道路重开，但个别地点仍然发生示威者与警方对峙和冲突。周四清晨警方向示威者喷射胡椒喷雾，阻止他们封堵特首办公室附近一条交通要道。
对于政府会否对示威区展开清场行动，梁振英表示，在过去一段时间，当局虽然容忍占领行动，但不能让街道长期被占，造成负面影响，适当时候警方会用适当方式处理，但对话与清场是两回事，“不会因为对话而不清场，不会因为清场而不对话”。
学联等占领人士要求实现全面民主。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。