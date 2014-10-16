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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 15:39 BJT

更正-中国农业：明年小麦最低收购价为每50公斤118元，保持今年水平不变--发改委

(更正标题中“每公斤”为“每50公斤”)

路透北京10月16日 - 中国国家发改委称，为保护农民利益，防止“谷贱伤农”，2015年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。

发改委网站周四刊登新闻稿称，综合考虑粮食生产成本、市场供求、比较效益、国际市场价格和粮食产业发展等各方面因素，2015年生产的小麦（三等）最低收购价为每50公斤118元，保持2014年水平不变。（完）

更多细节，请点选发改委网站(here) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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