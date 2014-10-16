《中国企业债发行日程表》--10月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *溧阳昆仑 11 7 10/23簿记建档 上限8.01% AA 10/24-10/28 广发证券 城建集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *北京天恒 15 6 10/23簿记建档 上限7.78% AA 10/24-10/30 国金证券 置业集团 ========================================================================================= 铁路总公司 150 10 10/16招标 *4.88% AAA 10/17 国泰君安证券
申银万国证券、中银国际证券等 ========================================================================================= 福建龙岩市开 5 7 10/10簿记建档 7.70% AA- 10/13-10/17 天风证券 发区建设发展公司 (第3-7年末每年还20%本金/龙岩市汇金资产经营发展公司提供担保) ========================================================================================= 北京保障房 25 15 10/14簿记建档 5.30% AAA 10/15-10/17 海通证券 建设投资中心 (第5和第10年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ======================================================================================== 福鼎城投 10 7 10/15簿记建档 *7.48% AA- 10/16-10/20 中银国际证券
(第3-7年末每年还20%本金/发行人以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 福建省投资 15 7 10/15簿记建档 *5.10% AAA 10/16-10/20 兴业证券 开发集团 (第5年末附发行人上调利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 天瑞集团 15 7 10/15簿记建档 7.13% AA 10/16-10/20 华西证券
(第3和第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 国开证券
(公司法定代表人等以个人全部财产提供担保) ========================================================================================= 德兴市城市 8 7 10/16簿记建档 上限8.98% AA- 10/17-10/21 兴业证券 建设经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/发行人国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 乐清国有投资 10 7 10/17簿记建档 *上限7.30% AA 10/20-10/21 财通证券 有限公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 繁昌县建投 10 7 10/16簿记建档 上限7.80% AA- 10/17-10/23 国信证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 鹰潭市投融资 15 7 10/16簿记建档 上限7.89% AA 10/17-10/23 中航证券
(第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 舟山群岛新区 10 8 10/21簿记建档 -- AA- 10/22-10/23 财通证券 蓬莱国有资产投资集团 (第3-7年末每年偿还15%，第8年末偿还25%/以土地使用权和房产担保) ========================================================================================= 海宁城市 13 7 10/22簿记建档 上限8.18% AA 10/22-10/24 国开证券 发展投资集团 ========================================================================================= 辽宁忠旺集团 11 6 10/21簿记建档 -- AA+ 10/22-10/24 银河证券
(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 乐山国资 12 7 10/21簿记建档 -- AA 10/22-10/24 国泰君安证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 西安世园 12 7 10/20簿记建档 -- AA 10/21-10/27 华林证券 投资集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 自贡高新投资 10 7 10/22簿记建档 上限7.50% AA 10/23-10/29 国信证券
(第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 柳州市城市 10 3 10/15簿记建档 *5.95% AA 10/16-10/17 民生银行 投资建设发展 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。