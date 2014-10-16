中国能源：9月份全社会用电量4,570亿千瓦时，同比增长2.7%--能源局

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京10月16日 - 中国9月份的经济数据预计会优于8月，从国家 能源局周四发布的9月份全社会用电量等数据上也得到印证。9月份，全社 会用电量4，570亿千瓦时，同比增长2.7%。 中国8月用电量同比下降1.5%，当月工业增加值，贸易等数据均出人 意料地惨淡，而已公布的9月数据，无论是贸易，物价抑或金融数据均优 于8月，亦在一定程度上减轻了对经济下行压力较大的担忧。 数据显示，1-9月，全国全社会用电量累计40,975亿千瓦时，同比增 长3.9%。分产业看，第一产业用电量783亿千瓦时，同比增长2.4%；第二 产业用电量29,827亿千瓦时，同比增长4.0%；第三产业用电量5,033亿千 瓦时，同比增长5.7%；城乡居民生活用电量5,332亿千瓦时，同比增长1.8 %。 1-9月，全国发电设备累计平均利用小时为3,204小时，同比减少174 小时。其中，水电设备平均利用小时为2,723小时，同比增加84小时；火 电设备平均利用小时为3,512小时，同比减少182小时。 1-9月，全国电源新增生产能力（正式投产）5,250万千瓦，其中，水 电1,565万千瓦，火电2,580万千瓦。 全国电力工业统计数据一览表 指 标 名 称 计算 本月 本月止累计 单位 绝对量 增长 绝对 增长 量 全国全社会用电量 亿千 4,570 2.7 40,975 3.9 瓦时 其中:第一产业用电 亿千 97 6.5 783 2.4 量 瓦时 第二产业用电量 亿千 3,221 5.2 29,827 4.0 瓦时 工业用电量 亿千 3,160 5.3 29,294 3.9 瓦时 轻工业用电量 亿千 579 5.2 4,933 3.8 瓦时 重工业用电量 亿千 2,581 5.3 24,361 3.9 瓦时 第三产业用电量 亿千 612 4.9 5,033 5.7 瓦时 城乡居民生活用电 亿千 640 -10.2 5,332 1.8 量 瓦时 6000千瓦及以上电 万千 126,59 8.7 厂发电设备容量 瓦 1 其中:水 万千 25,789 11.7 电 瓦 火 万千 88,692 5.3 电 瓦 核 电 万千 1,778 21.7 瓦 风 电 万千 8,482 21.9 瓦 全国供电煤耗率 克/千 319 -2.8 瓦时 全国线路损失率 ％ 6.26 -0.1 全国供热量 万百 219,57 0.3 万千 4 焦 全国供热耗用原煤 万吨 12,899 0.8 全国供电量 亿千 36,176 2.1 瓦时 全国售电量 亿千 33,911 2.2 瓦时 全国发电设备累计 小时 3,204 -174 平均利用小时 其中：水电 小时 2,723 84 火电 小时 3,512 -182 风电 小时 1,340 -182 欲参看更多细节请点选能源局网站(here) (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。