版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 15:30 BJT

中国能源：9月份全社会用电量4,570亿千瓦时，同比增长2.7%--能源局

路透北京10月16日 - 中国9月份的经济数据预计会优于8月，从国家
能源局周四发布的9月份全社会用电量等数据上也得到印证。9月份，全社
会用电量4，570亿千瓦时，同比增长2.7%。
    
    中国8月用电量同比下降1.5%，当月工业增加值，贸易等数据均出人
意料地惨淡，而已公布的9月数据，无论是贸易，物价抑或金融数据均优
于8月，亦在一定程度上减轻了对经济下行压力较大的担忧。
    
    数据显示，1-9月，全国全社会用电量累计40,975亿千瓦时，同比增
长3.9%。分产业看，第一产业用电量783亿千瓦时，同比增长2.4%；第二
产业用电量29,827亿千瓦时，同比增长4.0%；第三产业用电量5,033亿千
瓦时，同比增长5.7%；城乡居民生活用电量5,332亿千瓦时，同比增长1.8
%。

    1-9月，全国发电设备累计平均利用小时为3,204小时，同比减少174
小时。其中，水电设备平均利用小时为2,723小时，同比增加84小时；火
电设备平均利用小时为3,512小时，同比减少182小时。

    1-9月，全国电源新增生产能力（正式投产）5,250万千瓦，其中，水
电1,565万千瓦，火电2,580万千瓦。
    
 全国电力工业统计数据一览表
 指  标  名  称     计算   本月          本月止累计
                    单位                 
 绝对量             增长   绝对   增长           
                           量                    
 全国全社会用电量   亿千   4,570  2.7    40,975  3.9
                    瓦时                         
 其中:第一产业用电  亿千   97     6.5    783     2.4
 量                 瓦时                         
 第二产业用电量     亿千   3,221  5.2    29,827  4.0
                    瓦时                         
 工业用电量         亿千   3,160  5.3    29,294  3.9
                    瓦时                         
 轻工业用电量       亿千   579    5.2    4,933   3.8
                    瓦时                         
 重工业用电量       亿千   2,581  5.3    24,361  3.9
                    瓦时                         
 第三产业用电量     亿千   612    4.9    5,033   5.7
                    瓦时                         
 城乡居民生活用电   亿千   640    -10.2  5,332   1.8
 量                 瓦时                         
 6000千瓦及以上电   万千                 126,59  8.7
 厂发电设备容量     瓦                   1       
 其中:水            万千                 25,789  11.7
 电                 瓦                           
 火                 万千                 88,692  5.3
 电                 瓦                           
 核 电              万千                 1,778   21.7
                    瓦                           
 风 电              万千                 8,482   21.9
                    瓦                           
 全国供电煤耗率     克/千                319     -2.8
                    瓦时                         
 全国线路损失率     ％                   6.26    -0.1
 全国供热量         万百                 219,57  0.3
                    万千                 4       
                    焦                           
 全国供热耗用原煤   万吨                 12,899  0.8
 全国供电量         亿千                 36,176  2.1
                    瓦时                         
 全国售电量         亿千                 33,911  2.2
                    瓦时                         
 全国发电设备累计   小时                 3,204   -174
 平均利用小时                                    
 其中：水电         小时                 2,723   84
 火电               小时                 3,512   -182
 风电               小时                 1,340   -182
 欲参看更多细节请点选能源局网站(here)

 (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐