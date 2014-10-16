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亚洲 | 2014年 10月 16日 星期四 15:42 BJT

两岸金融：台湾寿险“三雄”抢进中国银行美元优先股，合计16亿美元

路透台北10月16日 - 台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿抢进中国银行 美元计价优先股，合计投资总额16亿美元，约占中银于境外优先股发行总额65亿美元的24.6%。

其中台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿抢购8亿美元为最高。国泰人寿副总经理林昭廷表示，基于财务性投资考量，这次股息率达6.75%，且中银投资风险又不高，原先预估股息率高于6.5%就觉得蛮好的。

“ 国际板美元债券拿的比另外两家少，而中银没有曝险部位，这次就拿得比较多。”他说。

由于外币保单不纳入海外投资计算，国寿海外投资比重已超过50%，截至上半年，国寿总投资金额高达3.9兆(万亿)台币。

除国寿认购中国银行美元计价优先股8亿美元外，新光金控 旗下新光人寿认购5亿美元，占比7.68%；富邦金控 旗下富邦人寿也认购3亿美元，占比4.60%。

中国银行境外发行美元优先股属于无到期日、非累积的优先股，发行满五年后发行人可提前赎回；本优先股采每股票面金额为100元人民币平价发行，以发行条款约定的人民币兑美元汇率折算成对应美元进行收付。

因获认购热烈，中国银行周三晚间已将首次发行或有可转换优先股的发行股息率定为6.75%，较此前6.875-7%区间略有降低。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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