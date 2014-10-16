两岸金融：台湾寿险“三雄”抢进中国银行美元优先股，合计16亿美元

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北10月16日 - 台湾寿险“三雄”--国泰人寿、富邦人寿及新光人寿抢进中国银行 美元计价优先股，合计投资总额16亿美元，约占中银于境外优先股发行总额65亿美元的24.6%。
其中台湾资产最大金控--国泰金控 旗下国泰人寿抢购8亿美元为最高。国泰人寿副总经理林昭廷表示，基于财务性投资考量，这次股息率达6.75%，且中银投资风险又不高，原先预估股息率高于6.5%就觉得蛮好的。
“ 国际板美元债券拿的比另外两家少，而中银没有曝险部位，这次就拿得比较多。”他说。
由于外币保单不纳入海外投资计算，国寿海外投资比重已超过50%，截至上半年，国寿总投资金额高达3.9兆(万亿)台币。
除国寿认购中国银行美元计价优先股8亿美元外，新光金控 旗下新光人寿认购5亿美元，占比7.68%；富邦金控 旗下富邦人寿也认购3亿美元，占比4.60%。
中国银行境外发行美元优先股属于无到期日、非累积的优先股，发行满五年后发行人可提前赎回；本优先股采每股票面金额为100元人民币平价发行，以发行条款约定的人民币兑美元汇率折算成对应美元进行收付。
因获认购热烈，中国银行周三晚间已将首次发行或有可转换优先股的发行股息率定为6.75%，较此前6.875-7%区间略有降低。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。