《苏培科专栏》A股IPO有偿沉默亟待治理

（作者苏培科是路透中文特邀专栏作家，仅代表本人观点）

近期，内地有关财经媒体联合公关公司敲诈上市公司的新闻不断发酵，让IPO过程中的隐秘潜规则浮出了水面。之所以说是潜规则，主要是之前财经公关消除负面和媒体有偿沉默一直长期存在，是业内的常态，到今天为止这种状态依然没有发生本质改变，媒体借助负面敲诈勒索、迫使企业购买广告依然存在，而且一些媒体几乎据此生存，这对媒体的公众形象影响极坏，媒体的有偿沉默既让企业付出了高昂的上市成本，也让市场信息出现了不透明。

中国的媒体一直在充当喉舌，大都是事业单位，都挂靠在各中央部委及各地行政部门，以前有些媒体有主管单位拨款和支持，有些是行业报刊，没有经营压力，在经济上和生存上并不存在问题，但这些年国内的媒体一直在转型和与主管单位脱钩，事业单位转型企业，生存和经营只能依靠媒体自己，但唯一不变的是有管制的舆论监督，媒体成为了需要自负盈亏的公司。加之国内媒体存在严重过剩，还有一些证监会指定信息披露的媒体，使得僧多粥少，企业和经济生态不足以支持众多的媒体存在，再加上传统媒体受到新媒体等冲击，导致广告生存模式受到严重冲击，媒体竞争更加激烈。

面对快速转型和激烈的市场竞争，一些媒体将公器变成私器，用新闻报道来谋利，用有偿沉默来换取广告和经济效益，从而媒体失去了客观公正的立场。一些重大的财经报道经常会影响财经事件的发展，并且会影响被报道主体的经济利益，于是很多财经记者就成为被公关的对象。上市公司揭秘性报道往往会给一些有“补丁”的公司带来负面影响，上市公司就会不惜一切代价来公关媒体和记者。其中不乏有少数正直的媒体和正义的记者会拒绝了诱惑，扞卫公众知情权。但国内很多媒体和记者往往缺乏这样的使命感和责任感，在利益面前沦为利益集团的使唤丫头和为负面新闻遮丑的沉默者。

财经公关在成熟市场本来是维护投资者关系、促进与投资者的沟通、帮助上市公司维护品牌和市值管理，遗憾的是财经公关在中国资本市场南橘北枳，几乎成了危机公关和输送新闻交易“黑金”的渠道，尤其在IPO过程中财经公关几乎成了“灭火”工具，当然这是由多方原因造成的。

原因之一，媒体自身的生态环境缺陷，导致一些媒体逾越道德底线，将舆论监督的公器用为广告经营的私器来牟利，在财经公关的努力下这些媒体采取“有偿沉默”，这对整个媒体行业的形象造成了严重的冲击和破坏；

其二，目前中国股市的上市公司质量普遍较差，缺乏退市制度和上市前夕对信息披露的法律约束，IPO实际上就成了“冲关制”，一些条件不具备的公司通过公关和寻租上市圈钱，而拥有政府、媒体资源的财经公关在其中发挥了重要的穿针引线作用，导致行政官员和媒体在IPO过程中有偿沉默，既增加了企业IPO的隐性成本，也掩盖了投资者的知情权，将带病的问题公司输送到了资本市场；

其三，企业之所以能够在IPO过程中顺利冲关，主要原因是中国股市新股发行制度存在缺陷，是权力审批下的权力发审机制，只要公关到核心关系，上市就相对容易，尤其在千军万马挤独木桥的情形下很容易滋生寻租行为，也是问题公司包装上市冲关的根本所在；

其四，证券监管部门和舆论监督部门缺乏被监管和被监督，导致证券监管者和新闻监督者的行为发生偏离，而财经公关又充当了隔离墙的作用，成为违规交易的利益输送渠道；

其五，目前中国股市仍处在“新兴+转轨”阶段，市场的法制化环境、市场的参与者还普遍不成熟，缺乏独立判断意识，使得“负面”新闻很容易被放大，从而财经公关自然沦为“灭火”的角色。

新闻敲诈、有偿沉默、权力寻租和财经公关能够勾连在一起，最核心的本质是权力没有被关在笼子里，监管者和监督者往往缺乏被监管和被监督。

当务之急，对媒体的舆论监督权力应该进行必要的规范和行为约束，应该对新闻媒体制定道德规范和行为准则，并及时出台相应的法律法规，明确新闻工作者的行为规范和职业道德，严厉打击新闻敲诈，强化媒体和记者的社会责任感，扞卫公众利益和公众知情权。同时，应赋予新闻从业者必要的自由度，如他们的言论不自由，也很难用责任来约束其职业道德和职业操守，也很难保证他们会对自己的行为负责。

其次，要从资本市场制度和上市公司信息披露来规范，取消指定信息披露制度，让上市公司信息披露客观公正，建立新股发行过程以信息披露为核心的市场化注册制。这需要强化信息披露的法律责任，需要在《证券法》中明确材料申报、问答、注册环节的违规信披和误导性陈述属于违法行为，需要承担严厉的法律责任，避免像目前这样的低成本“冲关制”。

另外，也得对监管人员的行为要加以规范，避免隐性保护、袒护和权力寻租，划清“猫和鼠”的界限，还原证券监管者的职责，明确权力与市场的边界，着力打造一个信息公开透明、健康有效的股票市场环境。(完)

(作者系对外经济贸易大学公共政策研究所首席研究员；欢迎与作者交流：supeike@gmail.com 作者微信公众帐号：cjmrping )